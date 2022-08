Belén Toimil, plusmarquista española de lanzamiento de peso, disputará la final del Europeo de Múnich al finalizar décima la ronda de clasificación con un mejor lanzamiento de 17.72 metros.

Toimil, entrenada por Carlos Burón, fue cuarta de su serie y décima de la clasificación general de la ronda de calificación. Empezó su concurso con un lanzamiento de 17.09 metros, al que le siguió un segundo nulo. En el tercero mejoró su marca con 17.72, a 23 centímetros de la primera, la neerlandesa Jessica Schilder. El corte para la final lo cerró como duodécima la británica Sophie McKinna con 17.33.

"Estoy muy contenta porque conseguí que saliera un lanzamiento en las marcas que sabia que podía hacer aunque puedo mejorarlas. En el primero me salió mal del dedo pero me salió muy bien y eso me motivó. El segundo no lo pillé pero iba confiada en que podía engancharla en el tercero y así fue. Estoy contenta con la actuación y sobre todo por haberme sobrepuesto a los primeros lanzamientos", dijo Toimil al término de su prueba. La final está prevista para las 20.38 horas.

La lanzadora gallega se resarce con este resultado del sinsabor que le dejó no acceder a la final en el reciente mundial de Eugene (Estados Unidos) con un mejor lanzamiento de 17.48, a medio metro de su marca en la actual campaña y muy por debajo del registro obtenido el pasado año, 18.80, que la convirtió en la plusmarquista nacional.