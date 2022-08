Eduardo, el Chacho, Coudet estaba tras el choque dolido por el error fatal que en el último instante impidió al Celta debutar con victoria en el partido inaugural de la temporada en Balaídos, un triunfo que el preparador celeste creyó merecer por el buen segundo tiempo firmado por su equipo, que acabó desperdiciando una cómoda ventaja de dos goles frente a un rival que no le estaba creando demasiados problemas. Pese al empate, que creyó inmerecido, el preparador argentino valoró las buenas sensaciones ofrecidas por su equipo tras un problemático primer tiempo .

“Tenemos que trabajar,” asumió tras el choque “Se nos fue un partido donde en el primer tiempo quizás no pudimos hacer lo queríamos en cuanto al manejo, la circulación, controlar desde tener la pelota. Pero salvo el palo, no habían provocado nada”, dijo el técnico, que lamentó los errores cometidos por su equipo en el tramo final del encuentro. “Duele que se nos escaparon dos puntos porque el 2-1 llega en su único tiro a portería del segundo tiempo ”, apuntó.

El entrenador del Celta explicó que la decisión de cambiar a Cervi por Mingueza, autor del penalti fatal del descuento, tuvo por objeto ganar centímetros en el área para neutralizar los posibles centros al área del rival. “El único cambio fue meter a Mingueza como tercer central. Estábamos saliendo con espacios y no estábamos sufriendo, ni hemos sufrido. Meter un central para tener el juego aéreo”, explicó el Chacho. “Metimos un tipo de metro ochenta y pico y sacamos a Cervi, que mide uno sesenta y pico. Era solo cubrirnos del juego aéreo que yo leía que era la única manera que iban a poder lastimar. No fue en el juego aéreo donde nos lastimaron”, precisó.

El preparador celeste valoró el buen comportamiento del Celta durante el segundo tiempo con el ingreso en el campo de Renato Tapia. “Empezamos a ganar y a controlar el partido. Corregimos, nos salió bien. Un partido super controlado, de no sufrir. No daba la sensación de que nos fuesen a empatar”, comentó. “Me quedo con las buenas sensaciones del segundo tiempo sobre todo, de la velocidad de circulación, de generar jugadas. Cuando se escapan dos puntos no lo vemos. Trataré de quedarme con eso y corregir algunos errores que seguro los hay”, agregó. Coudet admitió que “hay cosas por corregir”, pero se mostró en general contento con el rendimiento del grupo que, a su juicio, estuvo mejor que su adversario. “ “cada partido tenemos que corregir cosas. El equipo, en líneas generales, se vio bien. Hubiese sido merecido que nos quedáramos con los 3 puntos. No existen los merecimientos en esto”, destacó el Chacho que asumió como propios los errores de su equipo.