Galicia, fiel a su cita con la "Grandíssima"

La 83ª edición de la Volta a Portugal se inicia mañana con una etapa prólogo de 5,4 kilómetros, cuya salida estará ubicada en la Plaza del Imperio de Lisboa, con un total de 6 gallegos (entre ciclistas y directores deportivos) que confirman el idilio de Galicia con la ronda lusa. En esta ocasión serán cuatro los corredores que formarán en el pelotón de la Grandíssima de este año: el moañés Delio Fernández, que fue tercero en la edición de 2014; y el estradense Álex Marque, ganador en la edición de 2015 y tercero en 2015 y 2021, ambos en el Autum General-Tavira; el cambadés Ángel Sánchez (Mortágua), que afronta su tercera Volta; y el debutante Guillermo García Janeiro, en las filas del Radio Popular Paredes-Boavista. Junto a ellos, dos directores deportivos: Gustavo César Veloso, que se estrena en las labores de dirigir al Tavfer-Mortágua-Ovos Marinados en una ronda que ganó en dos ocasiones y que corrió hasta el pasado año, cuando colgó la bicicleta. Tras su retirada afronta su primera ronda lusa desde el coche, en un equipo en el que dirige al cambadés Sánchez. El otro director deportivo será Enrique Salgueiro, que lidera al Java Kiwi Atlántico de categoría Continental, con licencia venezolana pero con base en Redondela. Salgueiro se estrena también como director en la Volta.

Todos ellos afrontan la cita con diferentes objetivos. Delio Fernández y Marque, la dupla destacada del Tavira, tratará de firmar un buen papel en el año de despedida del estradense, que afronta su 19ª participación en la carrera portuguesa. Sánchez quiere explorar hasta dónde puede llegar y García Janerio, adquirir experiencia y ayudar al Boavista en todo lo que pueda.

El primer gran test para el pelotón llegará ya en la tercera etapa, con final en el Alto da Torre, donde el año pasado se impuso Marque y donde Delio Fernández logró la victoria en 2015, el mismo año en el que Veloso se adjudicaba la general. Se trata un puerto muy largo en el que, en un mal día, se pueden perder muchas opciones.

Los últimos días también serán clave, con la disputa de la etapa más dura, la penúltima, que incluye la subida a la mítica Señora da Graça, que en años anteriores ha resultado decisiva en la general; y con la contrarreloj final, con salida en Porto y final en Vila Nova de Gaia, de 18,6 kilómetros.

GUSTAVO CÉSAR VELOSO - Director deportivo del Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados

Esta edición de la Volta a Portugal será la primera para Gustavo César Veloso desde una perspectiva diferente a la que ha estado acostumbrado durante toda su carrera como corredor profesional. El actual director del Tavfer-Mortagua-Ovos Matinados afronta su primera Grandíssima desde el interior del coche, pero con la misma ilusión y profesionalidad que siempre le ha caracterizado. “Siempre fue una cita muy especial para mí y como director no lo es menos. Esta vez será con una responsabilidad diferente, sin que me duelan tanto las piernas, aunque de momento no tengo el nerviosismo normal de antes de una carrera.

De como llega su equipo a la gran cita de la temporada, el vilagarciano tiene muy claro que “llego contento con el trabajo de todos. Los chavales están respondiendo muy bien y fuimos mejorando en muchos aspectos durante el año a nivel táctico y de organización y funcionamiento. Es algo que hemos ido consiguiendo con la profesionalidad y la implicación de todos. Somos un equipo nuevo en un 50% y estamos creciendo poco a poco dentro de un buen ambiente, que creo que es una de las claves para luego conseguir buenos resultados”.

Sin ningún tipo de presión de cara a la general, Gustavo César Veloso tiene claro que eso no es obstáculo para pelear por ser un equipo con un alto protagonismo en todas las etapas. Señala el director debutante que “el equipo que tengo es muy duro y batallador. No tenemos un punta de lanza definido, pero sí un equipo para estar delante en las etapas, pelear por los sprints y tratar de coger alguna fuga buena. La lucha por la general no es nuestra realidad actual. El objetivo es salir a la carretera sabiendo de manera definida lo que hay que hacer y el resultado se irá viendo”.

Añade el dos veces ganador de la Volta a Portugal que “el trazado de este año me parece más suave que el del año pasado que fue durísimo. Hay más etapas para llegar al sprint. Después hay finales en alto como el de Torre y Nossa Senhora de Graça que no van a ser definitivos para ganar la Volta, pero sí que van a definir quienes no la van a ganar. Luego la crono del último día es un poco ratonera, dura, urbana y con repechos, pero no creo que cambie nada en la general”.

DELIO FERNÁNDEZ - Corredor del Autum General-Tavira

El ciclista de Moaña Delio Fernández es toda una institución en la Volta, prueba que este año disputa como uno de los líderes del Atum General-Tavira) junto a Álex Marque. “Mi primera participación fue en 2008, cuando estuve en el Xacobeo. Luego, del 2011 al 2015, en mi etapa en el pelotón luso, la corrí cinco años seguidos; hace dos años con el Delko volví a estar y ahora vuelvo para disputar mi octava Volta a Portugal”, rememora el moañés, que acabó tercero en 2014. “Ilusión y ganas de hacerlo bien” son las emociones con las que mañana se presentará en la salida de la Grandíssima porque “estando en un equipo portugués es el gran objetivo del año”. Dentro del Atum General Tavira asume los galones al lado de Marque (tercero en 2021): “Entre los dos nos entendemos bien y buscaremos la forma de optimizar nuestro rendimiento de la mejor manera para defender los intereses de la escuadra”, expone.

Grande Prémio Douro Internacional Terminou o Grande Prémio Douro Internacional. Prova pautada por um calor extremo e de... Posted by Clube Ciclismo Tavira - Página Oficial on Monday, July 18, 2022

Lamentablemente, el otro gallego en el equipo, Samuel Blanco, no estará este año en la Volta. “Gracias a los que se quedan fuera también nosotros nos podemos preparar de la mejor manera. No podemos estar todos, el director decidió llevar otro perfil de corredor diferente al de Samuel, que era el primer reserva. Siempre tienes ilusión de entrar en la Volta porque es la más importante y mediática del país, pero también valoramos el trabajo de los que se quedan fuera y agradecemos su trabajo defendiendo los intereses del equipo en las carreras en las que nosotros no podemos estar. A Samuel le tocó este año quedarse fuera pero estoy seguro de que tendrá oportunidades en otras carreras y seguramente incluso con opciones de liderar el equipo”, subraya.

Pocos secretos tiene la Volta para el moañés, una cita que ofrece “pocos cambios”. “Este año hay una subida inédita (Observatório do Vila Nova), en la quinta etapa”; del resto es una Volta bastante clásica”, apunta Delio que sostiene que “el ciclismo gallego le tiene que estar históricamente agradecido al portugués, porque fue la rampa de salida hacia el profesionalismo para muchos ciclistas, como lo fue en mi caso; siempre fuimos bien acogidos y es casi como correr en casa”. En su regreso a Portugal tras su etapa en el Delko “no le coge nada por sorpresa”. “Cuando llegué en 2011 era todavía muy joven y estaba dando un paso atrás para coger carrerilla y regresar al máximo nivel. Ahora las cosas son diferentes, llevo 15 años como profesional, tengo 36 años y, evidentemente, estoy en los últimos años de mi carrera deportiva, pero espero alargarla por lo pronto aquí en Portugal este año”.

ÁLEX MARQUE - Corredor del Autum General-Tavira

El ciclista estradense Álex Marque tomará mañana la salida de la que será su Volta a Portugal número 19 y la que, según él mismo anunció, será la última de su carrera deportiva. Después de su tercer puesto de la pasada edición, se presenta a la ronda lusa este año compartiendo responsabilidad con el moañés Delio Fernández, formando una dupla cuya misión será contrarrestar el poderío, tanto individual como colectivo, del Glassdrive.

Marque (1981) sabe lo que es alcanzar la gloria en la Grandíssima. Ganó en una edición de 2013 que marcó un antes y un después en su trayectoria en la Volta. Tras ese triunfo volvió al podio en la ronda de 2015 (fue tercero el año que Veloso sumaba su segunda victoria consecutiva) y en 2021, donde repitió tercera posición.

Este año el estradense confían en vivir una buena temporada de despedida. “Verme ahí, disputando con los mejores, es lo que me anima a seguir. Sé que ya tengo una edad y que me cuesta arrancar el motor pero, una vez lo logras, todo va bien. Al final somos como motores clásicos. Hay que cuidarlos pero siguen cumpliendo”, reconocía a FARO DE VIGO hace unos meses. A pesar de verse competitivo, estaba convencido de que era el momento adecuado para dar un paso a un lado. “Ya le di al ciclismo todo lo que tenía que darle, y él a mí. Además, siempre es mejor una retirada a tiempo. Lo dejaré disfrutando, como siempre”, añadía.

Durante sus muchos años en activo, el estradense ha visto a muchos compañeros quedarse por el camino. Por eso no oculta su orgullo al echar la vista atrás y ver hasta dónde ha podido llegar. Cada año tuvo que luchar por un puesto para la Volta y siempre estuvo entre los elegidos, a pesar de que ciclistas más jóvenes vienen pisando fuerte. “Sé que cuando lo deje lo voy a echar de menos. Ahora que estoy en la fase final me da pena pero asumo que son fases de la vida. Cuando una puerta se cierra se abre otra. Tocará reciclarse y aprender a disfrutar de una vida diferente”, declaró.

GALICIA POWER 💪💪 na Volta Alentejo 🇵🇹 Clube Ciclismo Tavira - Página Oficial #ciclismo #ciclismoderuta #ciclismoespaña #deportegalego Posted by Delio Fernández Cruz - professional cyclist on Friday, March 18, 2022

El ciclista estradense ha pasado en el Tavira la mayor parte de su trayectoria deportiva. Estuvo en una etapa inicial de tres temporadas, entre 2007 y 2010 y ahora vive una segunda, desde 2017 hasta la fecha: “Este es el club con el que más me identifico y en el que me hice ciclista, a pesar de que la Volta a Portugal la gané con el OFM. El Tavira siempre confió en mí y eso es algo por lo que siempre les estaré agradecido”, dijo.

GUILLERMO GARCÍA JANEIRO - Ciclista del Radio Popular-Pareces-Boavista

Una llamada inesperada cambió a última hora los planes de Guillermo García Janeiro (1999), que, como primer reserva del Boavista, tuvo que hacer las maletas para incorporarse al equipo tras una baja de última hora en el equipo que dirige José Santos. “Estoy muy contento. Esto es como el Tour de Francia para los portugueses, y también para los gallegos, y poder ir, que cuenten contigo, es increíble”, reconoce el pontevedrés, que afronta su primera temporada completa en el pelotón profesional luso. “El año pasado estuve medio año en el Farto y me fui al Efapel, de ahí al Radio Popular, donde estoy ahora”, rememora el ciclista el Boavista.

Esta temporada cumplió a la perfección su misión de ayudar al equipo y dejarse ver en alguna etapa. “Así se hizo y por eso me llevan”, reconoce el ciclista pontevedrés, para el que el único objetivo en su estreno en la ronda lusa será “terminar la Volta, trabajar para el equipo y conseguir algo para la escuadra”.

García Janeiro tratará también de aprender de la experiencia. “Competir al lado de ciclistas de la talla de Thiago Machado o Alberto Gallego, que son compañeros de equipo, es muy gratificante. Estoy viviendo un sueño por el que llevo luchado desde pequeñito”, asegura el ciclista, que suele entrenar también con Marque o Delio, sobre todo en invierno. “Que me digan que puedo recoger su testigo es un privilegio. Es un orgullo incluso correr contra ellos”.

ÁNGEL SÁNCHEZ - Ciclista del Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados

Será su tercera Volta a Portugal, pero la primera con una perspectiva ambiciosa y con la libertad de poder desplegar todas sus cualidades. Así llega Ángel Sánchez Rebollido al inicio de una carrera clave en su crecimiento deportivo.

Apunta el corredor cambadés que “llego muy bien. Las sensaciones son muy buenas, pero también sé que la Volta es muy larga y hay muchos días de acumulación de fatiga. Llego después de ganar la última carrera en Mortágua el pasado fin de semana, pero no por ello voy más motivado para hacerlo bien”.

🟢 ⚪ Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados regressa ao grande palco da Volta a Portugal de 4 a 15 de Agosto! Estes serão os 7... Posted by Tavfer - Mortágua - Ovos Matinados on Tuesday, August 2, 2022

Sobre su cometido en las filas del equipo dirigido por su excompañero Gustavo César Veloso sostiene que “la idea principal es ayudar en los sprints. Soy un rodador y en ese cometido soy una pieza fundamental. Luego todo dependerá de como salgamos de la etapa de Torre, pero en principio tendré libertad para apretar y ver hasta dónde puedo llegar”.

A sus 29 años confía en completar su mejor actuación a la llegada a Vila Nova de Gaia el 15 de agosto. No obstante, también muestra su disconformidad con el trazado, “me parece poco equilibrado porque la montaña pesará en exceso. El prólogo y la última crono son muy cortas y las etapas en alto marcarán demasiado la diferencia. No creo que sea un trazado compensado para ser una prueba de diez etapas”.

ENRIQUE SALGUEIRO - Director deportivo del Java Kiwi Atlántico

Pese a lo “precipitado” de la confirmación de la presencia de Java Kiwi Atlántico, capitaneado por Enrique Salgueiro, y que obligará al galo Louis Contal a atender otros compromisos en Francia, el equipo Continental se estrena en la Volta a Portugal liderado por Xavier Canellas y con una alineación de lo más internacional, donde también estarán el panameño Roberto González, el escalador italiano Alessio Gasparini, el jovencísimo corredor griego Nikiforos Arvanitou, que ha pasado de júnior a profesional; el venezolano Edwin Torres, que regresa a la categoría profesional de nuevo; el sprinter japonés Yuki Ishihara o José Bruzual.

El exciclista, que anuncia que se sentirá “como en casa” en Portugal, está ilusionado por este estreno, aunque “ahora mismo estamos corriendo carreras incluso con más nivel, con ocho World Tour incluso”, apunta el director del equipo, que viene de correr la 77ª edición del Gran Premio de Getxo. Aun así, la Volta es “un circo grande”, una prueba con una gran repercusión mediática. “Intentaremos luchar por alguna etapa, por clasificaciones secundarias y por dejarnos ver en escapadas”, anuncia. “No somos un equipo para correr carreras muy largas, los chicos son muy jóvenes”, dice el director del equipo con base en Redondela.