El corazón de Kirian ya es el lienzo de la recuperación. Comienza el partido de todos los amarillos. Kirian ‘koraje’, un icono de lucha con el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas, comunicó este martes que tiene el linfoma de Hodgkin -la misma patología que sufrió la tenista grancanaria y exnúmero seis del mundo del ranking de la WTA Carla Suárez-. "Voy a seguir luchando, tengo cáncer pero volveré en diciembre en esa ventana del mercado. No quiero dar pena", valoró en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, junto a su familia, todo el consejo de administración, así como el plantel del conjunto grancanario.

"Seguiré el tratamiento y voy a seguir dando indicaciones desde la banda", manifestó. El mediocentro desveló así la enfermedad que le ha apartado de la dinámica profesional toda la pretemporada -la fase preparatoria arrancó el lunes 4 de julio-. Tras finalizar el proceso de pruebas médicas, tomó el micrófono. "Intento ser breve y conciso, para explicar todos los detalles de mi situación. Cuando llego en pretemporada hago las pruebas físicas, ya que en las vacaciones no me encontraba bien (...) Había circunstancias de riñones que no marchaban bien. Debía ir analizando mi cuerpo para ver como estaba, se deciden hacer pruebas y tengo el vaso inflamado, el calcio no está bien. Ingreso y doy positivo por Covid con síntomas. No se sabe lo que tengo, a partir de ahí, ingreso en el Insular, se me hacen pruebas de todo tipo", relata.

Incide en que volverá: "Quiero que me vean fuerte, que no quiero que vengan con mensajes de pena y ánimo, voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver". Una sonrisa, una lágrima y el humor picarón de Kirian 'koraje': "Estaré apartado un tiempo del terreno de juego, empiezo una nueva lucha pero voy a estar a muerte con el equipo desde la grada en la ciudad deportiva, no se piensen que me van a perder de vista".