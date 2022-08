Ilusión en máximos históricos

El Sárdoma CF ya ha completado su primera semana de trabajo de pretemporada y encara el que será su primer amistoso veraniego ante el Umia inmerso en un ambiente impregnado por una ilusión nueva, unas ganas enormes por iniciar una campaña que promete grandes emociones con el debut en la 2ª RFEF, la tercera categoría del fútbol femenino nacional.

En el bloque con el que cuenta David Ferreiro este año tan sólo una cara nueva por ahora, la de la redondelana María Figueroa, que llega procedente del Deportivo con la ilusión de recuperar su mejor versión y de aportar su granito de arena en la misión del club de asentarse en la categoría en la que se estrena. Comparte, eso sí, el mismo grado de ilusión que Yaiza, la “veterana”, del equipo.

Desde los 15 años milita Yaiza (1993) en el Sárdoma. “Todas las temporadas son muy diferentes y, sinceramente, influye la edad con la que las vives”, reconoce. Todavía recuerda la delantera cuando llegó al club y logró “el ascenso a Nacional”: “Para mí fue increíble aquello, pero evidentemente, lo que logramos este año es brutal”.

Consciente de que inician un camino complicado, no oculta la ilusión por dar este nuevo salto. “A nivel económico está claro que es muy difícil, pero ya el simple hecho de salir a competir es algo bueno”, asume la jugadora, que rememora lo sucedido con el Matamá en su día, cuando tuvo que renunciar a la plaza tras lograr el ascenso a la entonces llamada Segunda Pro. “Tuvo que ser algo frustrante para ellas y para todos, me imagino; si nos llegara a pasar eso nos quedaríamos bastante mal”, anuncia.

Una vez confirmada su presencia en la categoría, prefiere ser realista con los objetivos a los que aspirar este curso. “Evidentemente lo que queremos es mantenernos”, dice sobre sus pretensiones, a las que añade otro deseo a lista: “Sobre todo, disfrutar. Tenemos un equipo muy chulo que cuando las cosas van mal nos unimos más que nunca y esperamos no descender”, indica.

Sobre la confección del bloque, donde María Figueroa es el único fichaje, considera un dato positivo que “nos conocemos todas”. “Se notó mucho del primer año que llegó David (Ferreiro) al banquillo al segundo. En el segundo ya se notaba que nos conocíamos muchísimo y este año, con una sola cara nueva, genial. Seguro que María se acopla rápido y se sentirá a gusto”.

No se marca Yaiza, sin embargo, retos personales. “Soy ambiciosa pero si me dices que lo ganamos todo, que logramos los objetivos del equipo y no marco ningún gol estoy contenta. Lo que me gusta y lo que quiero es sentirme bien en el campo y aportar lo máximo posible; después, si marco muchos goles, pues mucho mejor”, concluye.

María Figueroa (2002) llegó a jugar en Primera División con el Deportivo. Ahora, la defensa redondelana afronta su etapa en el Sárdoma contagiada de la ilusión que irradian sus nuevas compañeras de vestuario. “Me parece un proyecto muy bueno y por eso estoy aquí”, anuncia la defensa, que afronta su etapa en el Sárdoma como “un nuevo reto en el que quiero volver a coger confianza en mí, volver a sentirme importante y recuperar esas ganas y ese fútbol que me hicieron jugar en Primera División”.

Recupera la sonrisa tras una campaña en la que no tuvo los minutos deseados con el sueño de “hacer una campaña fantástica con el Sárdoma y alcanzar los objetivos marcados, que es lo importante”.

Pese a las incógnitas de la categoría que estrenan, Figueroa que lleva de un club con mayores recursos, valora de forma muy positiva la labor en la entidad sardomista. “Están haciendo un trabajo fantástico; yo sé que no es fácil, pero se están esforzando y se ve mucha implicación por parte del club y eso es muy importante”.

“Esta es una categoría nueva, nadie se conoce, y lo más importante es tener un sello de identidad y yo creo que este equipo sí lo tiene y eso es lo que va a marcar las diferencias”, destaca. “Ir a por todas, con lo tuyo, sin pensar en los demás”, será, según su opinión, una buena forma de afrontar la campaña.

No le genera presión en absoluto el hecho de ser, por ahora, la única cara nueva de la plantilla. “Yo vengo a sumar, venga quien venga, lo importante es hacer piña y no me siento presionada para nada. Vengo a disfrutar”. “Mis compañeras han luchado por ascender y por estar en esta categoría y eso se nota en el vestuario. Hay muchísima ilusión, alegría y ganas de hacer un buen papel. Han logrado el reto de ascender y ahora hay que darlo todo por mantenernos. A partir de ahí, soñar es gratis”, proclama.

Para Figueroa su llegada a As Relfas no es un paso atrás. “Es un reto nuevo y eso me llama atención. No es un paso atrás para nada. Yo quiero seguir creciendo y creo que en este equipo lo voy a conseguir porque tengo muchos ejemplos dentro del vestuario para hacerlo y eso es lo más importante”.

El Umia, primer rival de pretemporada

El Umia será el primer rival de pretemporada del Sárdoma CF. Las de David Ferreiro podrán calibrar el próximo domingo en As Relfas, a partir de las 11.00 horas, sus progresos en estos días de trabajo físico. Será el primer test de un calendario de bolos veraniegos que incluye las citas ante el Vilaverdense el sábado, día 13; ante el Atios Cadete, el jueves 18 en As Relfas; el domingo 21, ante el Famalicao y, el día 28, ante el Candeán Cadete en casa. Por otra parte, el club ya ha anunciado su campaña de abonos para esta temporada 2022/23, en la que sueñan con contar con el apoyo de la afición en un año histórico para el club. De este modo, el abono individual asciende a 50 euros; el familiar, a 70; mientras que los jubilados y estudiantes de 16 a 23 años tendrán acceso a un abono de 25 euros. El l club se reserva el derecho a establecer dos jornadas económicas en partidos en los que los abonados pagarán entrada reducida . Las inscripciones pueden realizarse los martes, miércoles, jueves y viernes de 19.00 a 21.00 horas en As Relfas.