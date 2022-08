La atleta lucense Aldara Meilán estaba a punto de completar unos 5.000 metros marcha perfectos en el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se disputó estos días en Eslovaquia. A punto de llegar a meta, su rival, la gala Lena Auvray, echó a correr, algo prohibido en una disciplina que obliga a tener al menos uno de los dos pies tocando el suelo. No cabía más que la descalificación. Sin embargo, no hubo sanción de los jueces.

“¡Es un robo!”, exclama la delegación nacional. Con la decisión digerida, su entrenador, Javier Piñeiro Nani, pide comprensión para la contrincante, que finalmente se hizo con el oro, y destaca que el problema vino por la inexistencia de un juez en los metros finales. “Estoy seguro de que la chica francesa no se puso a correr a propósito. Simplemente fue un acto reflejo para no dejarse ganar. Forma parte de una competición con atletas de 15 o 16 años donde no debe hacerse sentir culpable por hacer trampas a ninguna participante.El problema fue del comité de jueces. No había ninguno en la línea de meta”, explica sobre una situación que ha indignado al Comité Olímpico Español.

“El juez principal reconoce que debería haber descalificado a la atleta francesa en los últimos 100 metros porque, obviamente, estaba incumpliendo las reglas técnicas. Pero no va a haber marcha atrás. A estas edades es muy importante que aprendan a cumplir las normas”, considera el comité español.

“Estoy seguro de que en las próximas competiciones se corregirán los errores. Los jueces no tienen nada en contra de atletas particulares”, zanja Piñeiro, que prefiere destacar el buen papel realizado por su atleta. En general, el desempeño de la delegación española en esta cita olímpica en la que participan jóvenes promesas ha sido sobresaliente, con la consecución de 17 medallas, ocho de ellas de oro.