El combate ha concluido. Los dos púgiles aguardan mientras se revelan las cartulinas de los jueces. El árbitro eleva finalmente el brazo de Pablo González Izard. Quinientos espectadores estallan de júbilo en el pabellón de Chapela. El vigués se ha proclamado campeón de España profesional de K1, la modalidad más áspera del kickboxing. A Izard le entregan el cinturón que lo eleva. Envuelto en una bandera gallega, respira profundamente, tan feliz como exhausto. En la exhalación se libera de tanta angustia. Atrás quedan cuatro meses de extraordinario desgaste. En ese escaso tiempo ha combatido en doce peleas. El último envite lo ha desmadejado. En esta velada ha ejercido además como promotor. Se preparaba para los golpes del madrileño Kevin Bosah a la vez que cuidaba la intendencia. “En esta preparación he entendido lo que supone ser profesional”, resume Izard, que confiesa su alivio: “Me he quitado un peso de encima”.

Pablo González Izard creció en el regazo de Simón González, el ourensano afincando en Vigo, multicampeón mundial de kickboxing. Fue durante años su discípulo más aventajado junto a Alberto Loureiro. Pablo decidió independizarse hace algún tiempo. Aunque todavía comparta sesiones, se ejercita mayormente por su cuenta. Ha tomado sus propias decisiones. Con Simón practicaba boxeo, kickboxing y savate. “El K1 no era mi disciplina. Nunca me habían dejado pelear. Era un reto más que una ilusión”, comenta. “Quería demostrar que podía hacerlo”.

Son diferencias que pueden parecer menores, pero que en realidad modifican la mecánica y la técnica. El K1 es la variante más completa y dura del kickboxing. Permite el uso de las rodillas. A Simón le arredra el riesgo lesivo o el impacto a largo plazo. Izard quería aventurarse en ese territorio, aunque fuese puntualmente. En esta temporada ha debutado acumulando seis peleas. A la vez participaba en citas de la Copa del Mundo, como la que conquistó en Estambul, y veladas profesionales convencionales, como en Barcelona. Desde marzo no se había detenido.

Julio ha sido el mes en que se ha entregado al K1 en exclusiva. El día 3, en Vista Alegre, lograba el título nacional amateur, heredándolo de Kevin Bosah, que había ganado en 2021. El trono profesional en -78 kilos había quedado desierto. Él y Bosah surgían precisamente como aspirantes. Izard asumió además la responsabilidad de montar el certamen.

Al anfitrión se le supone cierta ventaja en la influencia ambiental sobre los jueces. Pero en este caso ha supuesto un peaje. Bosah, al que Izard conocía de entrenamientos comunes el año pasado, exigía una planificación milimétrica por su calidad y por su condición de zurdo. Pablo González Izard tuvo que reclutar sparrings igualmente zocatos para hacerse a las rutinas. Pero a la vez tenía que gestionar los mil detalles de la organización de la velada en el pabellón Manuel González Soto, en Chapela. “He entrenado muchísimos días que no podía. Yo normalmente disfruto. En esta preparación, no. Fue distinta”, confiesa el vigués. “Estaba muy agobiado. No tenía la cabeza al cien por cien en la pelea al tener que organizar una velada con 500 espectadores, la cantina, árbitros, jueces de la Española y de la Gallega, millones de cosas...”..

La primera noticia positiva fue la respuesta de los aficionados, que garantizaron el lleno. Le tocaba a él proporcionar el final feliz del relato. Izard y Bosah saltaron al cuadrilátero el sábado a las 21.30, después de seis aperitivos amateurs. La pelea estaba pactada a cinco asaltos de tres minutos. La ausencia de un defensor del título abría el pronóstico y el reparto de papeles. Bosah optó por un rol más conservador. Martilleó a Izard desde la distancia con su pierna izquierda. “Creo que me tenía respeto. Sabe que boxeo bien. Fue complicado”, reconoce. Bloqueó esos ataques, pero a costa del entumecimiento de su codo derecho. Tras el tanteo inicial, Bosah amagó con apoderarse del escenario. Así que Izard decidió incrementar su propio ritmo, dominando el tercer y cuarto asalto. “Por momentos pensé que lo tenía. Le empecé a boxear en la corta distancia y le quité el aire abajo. Me eché encima. Aguantó como un toro”, elogia. El último asalto resultó equilibrado. La decisión a los puntos favoreció a Izard, pero de manera dividida.

Pablo González Izard echará ahora el freno. “Mi calendario acababa con esta pelea. Desde marzo he hecho doce, todas durísimas. Necesito un descanso”, asume. Cumplido el objetivo, el K1 no figura como prioridad en su horizonte. “Está bien tener el recurso de saber trabajar las rodillas. Si recibo una llamada interesante, vale; tengo mi palmarés. Pero quiero centrarme en el kickboxing”. El Europeo repartirá a finales de año billetes para los Juegos Mundiales, que se celebrarán en 2023 en Emiratos Árabes. Izard necesitará pisar el podio. Se ha demostrado a sí mismo que puede.