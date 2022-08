El Ganomagoga IES Coruxo reposa tras un año histórico; el de su debut en la Segunda B de fútbol sala. Al inesperado ascenso de 2021 le ha seguido una solvente permanencia. “Intentaremos consolidarnos en la categoría, tener un dinero remanente y trabajar la base. Así seremos más competitivos”, anticipa María González. Sobre ella y su clan recae en gran medida el milagro.

María y su marido, Fernando Rolland, se involucraron en el club hace nueve años cuando su primogénito, Pablo, se enroló en las categorías inferiores. El pequeño, Javi, también juega. El matrimonio aportó financiación a través de sus escuelas infantiles Lúa. Luego, cuando el proyecto deportivo creció, se convirtió en patrocinador el padre de María, Cándido, propietario de Ganomagoga. Sus furgonetas, con gasoil y telepeaje, han trasladado al equipo por la península.

“Es muy difícil lograr patrocinios”, acepta María. “Hay gente que da 200 o 300 euros y no quiere salir en ningún sitio. No quieren que otros le pidan. Somos muchos a pedir. Las instituciones no se implican lo que deberían. Con el equipo en Segunda B nos prometieron bastante más de lo que se nos va a dar. Las subvenciones nos llegan a año vencido. La parte económica es más difícil”.

Lo sabe con la precisión de las cuentas. El presidente de cuando la fusión de IES Coruxo, Vigo y Vigo Sporting, José Manuel Abalde, renunció en octubre, con la campaña iniciada. “Llevaba el club prácticamente solo. Quería desvincularse”, comprende María. “Hubo que coger el toro por los cuernos. Los jugadores del primer equipo no tienen salario. Se lo intentamos compensar con buenas condiciones y buen ambiente. Con tantos niños en la base, había que sacar la situación adelante con uñas y dientes”.

A ella se le ha encomendado el cargo de tesorera. “Hemos entrado por cariño al deporte. Es importantísimo que haya clubes donde los chavales tengan continuidad, sin desbandada tras juveniles. A nivel de organización es un reto. Estamos contentos con cómo van saliendo las cosas poco a poco”, valora. “Le quitamos horas al tiempo libre. No hay otra. Ha sido una temporada apasionante, de cometer errores y aprender de ellos”.

La estructura se sigue reforzando. Javier Hernández, que entrenaba en la cantera, asumirá la función de coordinador. “Vamos sumando apoyos. Intentamos construir un equipo en el que cada uno aporte lo que sabe. Cada vez más padres echan una mano para abrir el pabellón. Se ha conseguido formar una familia. Es la clave del éxito”.

El Ganomagoga no se pone límites desde esa humildad: “La lucha será mantenerse como el año anterior. Si se ascendiese, habría que hacer números. De Segunda B a Segunda los costes se disparan. Sería pelear en otra guerra”.