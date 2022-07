Santi Mina está convencido de que será absuelto de abuso sexual en segunda instancia y de que ese fallo se producirá más pronto que tarde, en octubre o noviembre. La directiva del Celta no confía en tal resolución ni en tales plazos. Mina seguirá perteneciendo al club mientras se resuelve su apelación. Mouriño se niega a pagarle los tres años de contrato que le restan. El jugador será despedido al día siguiente de que su condena sea firme. El presidente celeste lamenta que Mina se haya negado a aceptar las propuestas que Luis Campos le consiguió en otros países.

Mina “tiene una condena que no es firme. Tiene su derecho a entrenar. Me parece lo lógico y lo que hacen todos los equipos el mundo”, indica Mouriño. Deja entrever que Mina sigue con el sueldo suspedido. “Le seguiremos pagando en su momento cuando nos condenen a pagarle. Consideramos que nos ha hecho un grave perjuicio. Haremos las reclamaciones oportunas en el momento que las sentencias sean firmes”, anticipa el dirigente.

Algunos expertos como el abogado Fabián Valero han asegurado que el Celta dispuso de una ventana para cortar su relación con Mina, justo tras la sentencia. Alude a que la sociedad anónima deportiva, como “empresa de tendencia”, podía alegar que su imagen estaba siendo menoscabada. No sucedió. Los servicios legales del club no lo consideraron factible. Ahora, “si lo rescindes voluntariamente, él no tiene una sentencia en firme y le tengo que pagar todo el contrato”, argumenta Mouriño. “Lo estoy premiando. Él comete un error, yo le pago los tres años de contrato y mañana ficha en otro equipo... No lo vamos a hacer jamás”.

Desde el momento en que se le declaró culpable de abuso sexual, con una pena de cuatro años de cárcel, pareció difícil encontrarle acomodo a Mina. Luis Campos le abrió una vía hacia el fútbol saudí y contra todo pronóstico, otra en Europa; en el Aris, un conjunto potente de la liga griega. Mina rechazó ambas ofertas. Sigue imaginándose vestido de celeste. “Le hemos conseguido dos equipos para jugar fuera de España y no aceptó ninguna de las propuestas. Al final consideramos que el mutuo acuerdo es que los dos se quieren ir libres, que volvamos a premiar al que lo hizo mal”, añade Mouriño, uniendo su caso al de Denis. “Si ellos se equivocaron y cometieron errores, el Celta no tiene por qué pagarlos. No le voy a liquidar a Santi los años que le quedan de contrato para que mañana fiche por el equipo que nosotros le ofrecimos fuera de España. Esa situación es irreversible, como es la de Denis”.

Los hechos por los que Mina ha sido condenado se produjeron en junio de 2017. El Celta fichó a Mina en julio de 2019. Aunque creyese que el asunto concluiría con un acuerdo extrajudicial en el peor de los casos, Mouriño admite el fallo de ficharlo y hacerlo además sin incluir una cláusula que protegiese al club de una sentencia adversa contra Mina. “En aquel momento nos dejamos llevar mucho”, reconoce. “Era un jugador que estaba con una duda tremenda. Él y sus abogados nos convencen de que no había pasado nada. Nos hablan de un tipo de extorsión que le querían hacer. Con mi ilusión de aquella Operación Retorno me equivoqué. Totalmente. No tomé la precaución debida. No es la primera vez que me equivoco. Debí haber tomado esa precaución. Era mi deber. No lo hice. Pido disculpas a la afición del Celta porque el que falló ahí fui yo”.