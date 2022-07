📣 Announcing our @AcropolisRally line-up! Here we go:



1️⃣1️⃣ Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe 🇧🇪

8️⃣ Ott Tänak / Martin Järveoja 🇪🇪

6️⃣ Dani Sordo / Cándido Carrera 🇪🇸#HMSGOfficial #WRC #AcropolisRally pic.twitter.com/KwAf9XCRUS