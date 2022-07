Según una información adelantada por BILD y confirmada en las redes sociales, Sebastian Vettel ha anunciado el final de su carrera en la Fórmula 1 al final de la temporada, antes de la carrera en Budapest. El piloto publicó un mensaje de video en el que anunciaba su retirada de la Fórmula 1 a sus seguidores.

El piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo, abandona la máxima competición después de militar durante las dos últimas temporadas en Aston Martin.

"He tenido el privilegio de trabajar con muchas personas fantásticas en la Fórmula Uno durante los últimos 15 años, hay demasiadas para mencionar y agradecer: "Durante los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin y, aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo se está armando para que un equipo necesita competir al más alto nivel en los próximos años", afirmó el piloto en un comunicado emitido por el equipo.

El cuatro veces campeón del mundo también manifestó que: "la decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre en qué me enfocaré a continuación; tengo muy claro que siendo padre quiero pasar más tiempo con mi familia, pero hoy no se trata de despedirnos. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los seguidores, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula Uno no podría existir".

El piloto alemán se marcha después de ganar cuatro títulos mundiales, 53 carreras y subirse al podio en 122 ocasiones.

Sorprendentemente, hace una semana, había dicho que "estoy hablando con el equipo y hay una clara intención de continuar". Luego, al parecer, en los días que siguieron, cambió de opinión.

Vettel ganó cuatro títulos mundiales con Red Bull en sus 16 años de carrera entre 2010 y 2013, más tarde conduciendo en Ferrari y ahora en Aston Martin. Después de dos años con los británicos, ahora se acabó.

Vettel, en el mensaje de video, puso de manifiesto sus motivos: "La decisión de retirarme fue difícil para mí, y pasé mucho tiempo pensando en ello. Me doy cuenta de que, como padre, quiero pasar más tiempo con mi familia". Vettel está casado y es padre de tres hijos.