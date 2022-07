El “menos es más” de Sergio Rodríguez

El velocista de A Guarda Sergio Rodríguez acaba de bajar el telón a su mejor temporada. Un curso atlético al que solo le ha faltado la guinda (la clasificación para el Nacional absoluto al aire libre). Un récord gallego absoluto en 300, el oro en el Autonómico en 200; la plata, con marca personal incluida en el 100; y el bronce en el 4X100 confirman que su apuesta por la calidad en los entrenamientos ha dado sus frutos. Incluso se ha montado un gimnasio en casa para optimizar sus sesiones y realizar ejercicios que en Balaídos no podría hacer.

✅ Cerramos temporada con muchos objetivos cumplidos y alguno que otro por cumplir, pero lo más importante es que hemos vuelto a disfrutar del atletismo



📌 Gallego Absoluto 22



🥇 Campeón de Galicia 200 - 21.68

🥈 Subcampeón de Galicia 100 - 10.81v

🥉 Medalla de bronce 4x100m pic.twitter.com/AzXbVTlZLT — SerginhoRT (@SerginhoRT) 24 de julio de 2022

Las buenas sensaciones empezaron con el récord gallego absoluto de 300 metros en la Festa do Atletismo Galego, el pasado 13 de julio en Pontevedra. Paró el crono en 33.97, superando la marca anterior de 34.04 de Mauro Triana. Se convirtió, además, en el primer gallego que baja de los 34 segundos. “Esta temporada la verdad es que ha sido muy buena”, reconoce el atleta de la Sociedad Gimnástica, que también destaca su participación en el Nacional de Pista Cubierta o su actuación en las jornadas de liga de División de Honor con su club.

En la prueba de 300 llegaba a la pista de Pontevedra consciente de que había muchos candidatos a hacerse con la victoria. “Mauro Triana venía de batir el récord que poseía Isidoro Hornillos (presidente de la Federación Gallega) hace años y pensaba que lo batiría él también, pero al final lo hice yo”, explica. “Yo sabía que estaba en un buen estado de forma por los entrenamientos que estaba haciendo, pero también sabía que había más gente que lo podía batir: el mismo Mauro, Jacobo Soler, que acababa de proclamarse campeón de España Sub 23 de 400, Fabián Vidal, un chico del Barbanza de categoría Sub 18...”, enumera. Muchos candidatos para un récord que al final firmó él: “Sabía que podía estar por debajo del récord anterior, pero también sabía que más gente podría hacerlo”.

Para el discípulo de José Carlos Tuñas la clave fue un buen planteamiento inicial de la carrera. “Es una distancia en la que tienes que ir rápido pero no puedes salir al cien por cien de intensidad. Tuve la sangre fría de mantener el ritmo que consideraba adecuado en la primera parte para acabar con más fuerzas y batir el récord”, rememora.

💥 #recordgalegoatletismo de 300 m..💥

👉Sergio Rodríguez Teiexeira (S.Gimnástica)

👉 300 m. con 33.97

👉 Pontevedra, 13 de xullo

👉 Adestrador/a: José Carlos Tuñas

👉 Anterior récord: Mauro Triana con 34.04 (2022)

🎉 PARABÉNS!!!https://t.co/BXrSSHj2Ct pic.twitter.com/4dkCNrPn39 — Atletismo Galego (@atletismogalego) 25 de julio de 2022

💥 RÉCORD GALEGO ABSOLUTO DE 300 m..💥

👉 Mauro Triana López (P. de Castellón)

👉 300 m. con 34.02

👉 Pontevedra, 22 de abrill

👉 Adestrador/a: Jose Carlos Tuñas

👉 Anterior récord: Isidoro Hornillos con 34.04 (1979)

🎉 PARABÉNS!!https://t.co/9ZNxs1Uriv pic.twitter.com/kMk8ZUaE3a — Atletismo Galego (@atletismogalego) 22 de abril de 2022

Esta carrera, en una distancia que los velocistas utilizan mucho para entrenar, le sirvió de aval para presentarse en el Autonómico al aire libre, una cita a la que no ha faltado desde 2009, como uno de los grandes candidatos a los metales, pese a las “molestias” con las que llegaba a la cita. “Tenía un dolor en la pierna izquierda que venía de la zona lumbar”, dice al tiempo que pensó que no podría ni competir. “Calentando, cinco minutos de saltar a la pista tenía clarísimo que no iba a correr”, dijo sobre su participación en las semifinales de 100 metros lisos.

Hoy 25J, día de Galicia, buen día para repasar mis resultados en los Campeonatos de Galicia de atletismo de aire libre. No he fallado a ninguno desde 2009 cuando comencé en este mundillo 🧵 — SerginhoRT (@SerginhoRT) 25 de julio de 2022

“Luego salí a la pista y pensé que si no podía correr 100 metros, no podría correr tampoco los 200 por la tarde. Así que salí a intentarlo”. Ganó su serie con un crono de 11.01 y fue segundo en la final, con 10.81. “Salí bastante mal porque me dolía, sobre todo al acelerar, pero en la fase de lanzado remonté bastante”, hasta firmar una marca personal, pero ventosa (+2.6 de viento).

Por la tarde llegó el turno del doble hectómetro: “En las semifinales fue donde más me dolió de todo el campeonato, pero corrí con un ritmo controlado para intentar clasificarme para la final”. Ganó su serie con 22.50. En la final ganó con 21.68, su segunda mejor marca de siempre y a seis centésimas de su mejor registro.

Un gran final de una temporada en la que, además, fue subcampeón gallego de 200 en pista cubierta; hizo la mínima para el Nacional, en Ourense; y el Autonómico de Clubes. Al aire libre participó en las tres jornadas de División de Honor, con la Gimnástica de Pontevedra: “Me había propuesto quedar entre los tres primeros en alguna de las jornadas y lo conseguí en la primera, en Soria”, relata. “El único objetivo que no cumplí fue el de clasificarme para en Nacional al aire libre. Me quedé a ocho centésimas”, subraya.

“Realmente, a nivel de marcas y resultados, aunque faltó la guinda con el Nacional de Nerja, esta ha sido mi mejor temporada”, reconoce, pese a que el nivel ha subido de forma asombrosa. “Yo en 2015, con 21.91 fui finalista en el Nacional, pero es que ahora hay que hacer 21.75 para entrar”, subraya. “Es una buena noticia y también una situación que te obliga a ti a mejorar tus marcas para poder estar ahí”.

Y en esa búsqueda de la excelencia, Rodríguez se aplicó dos máximas: “Menos es más” y “más no siempre es mejor”. “No se trata de cuanto entrenas sino de la calidad, así que este año intenté centrarme en eso”. Así que se montó un gimnasio en casa, motivado también por todas las restricciones provocadas por la pandemia.

“Decidí invertir e incluso me compré un trozo de hierba artificial para hacer arrastres, porque en la pista de Balaídos no dejan hacerlo; y así dos o tres días a la semana entreno en casa”, dice el atleta, que reside en O Porriño. Rodríguez, que estudió INEF, sigue la metodología de Tuñas, pero adapta la “programación” en función de su ritmo de vida y de su trabajo como profesor de Educación Física en un instituto. “Además, me evito tener que ir dos o tres días a la semana a Vigo, con el consecuente ahorro de gasolina”, puntualiza. Los resultados avalan su apuesta.