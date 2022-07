Colosal batalla por el título en el 60º Campeonato del Mundo de Vaurien, patrocinado en exclusiva por el Concello de Vigo, con la organización del Real Club Náutico y perteneciente al programa oficial del V Centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Nunca en los últimos años se había llegado a la jornada final con cinco tripulaciones disfrutando de opciones intactas para ser campeones del mundo.

En un día fantástico para navegar en la ría, en el que se completaron las tres regatas de forma veloz (unas cuatro horas) en el campo Alfa, hacia A Guía, la reivindicación llegó por parte del heptacampeón del mundo de Vaurien, Marco Faccenda. El veterano regatista, vencedor en la década de los 80 (Uberlingen 89, Nettuno 90), en la de los 90 (Laredo 91, Piriac-sur-Mer 92 y Radolfzell 98) y en este siglo (Matosinhos 2008, Bizerta 2009), ha entrado en el grupo de favoritos por méritos propios con un tercer día apoteósico.

Además, la clasificación se empezó a pelear en tierra a primera hora. Porque comenzó en los despachos, con las audiencias por las protestas de la segunda fecha. Por su trascendencia, el Jurado Internacional presidido por Luis Ormaechea solo pudo tratar cuestiones referidas a la polémica cuarta regata, segunda del martes, en la que la flota entró sin completar un último tramo. Solo tras cruzar línea de llegadas cinco barcos se apercibieron del error y lo cubrieron, el de “Zampa”, el de Pablo Cabello y el de Nacho Campos, entre ellos.

Tras la audiencia, el comité retiró el triunfo inicial a Zampacavallo y concedió la victoria de los vigueses Nacho Campos y Yolanda Bastos (CD Alagua), con cuarto puesto para Francesco Zampacavallo/Carlos Francés (RCN Valencia) y quinto para Pablo Cabello/David Fernández (RCN Vigo). Los barcos penalizados con fuera de línea (UFD, el de Tone entre ellos) mantuvieron dicho castigo y los que no cubrieron todo el recorrido, recibieron un DNF (did not finish). El jurado, compuesto también por el portugués Luís Leal (árbitro jefe), la australiana Rosemary Collins, el francés Didier Graze y el húngaro Csaba Molnár, descartó la anulación de la manga. Esa situación recortó en tres puntos la ventaja inicial del patrón de la Toscana sobre Tone y Pablo, bajándola a siete y nueve, respectivamente. Diferencia importante pero no definitiva.

Y en la primera regata del día, Tone y su SR360 Racing ganaban con un viento de entre 10 y 14 nudos. Festival vigués en las tres primeras plazas, pues segundos eran Andrés Jiménez y Enrique Porto (RCN Rodeira/RCN Vigo) y terceros, Cabello/Fernández, relegando a Zampacavallo a la quinta plaza de la manga porque los italianos Faccenda/Miliardi se metían en el cuarto puesto. Y la tarde solo acababa de empezar.

En la segunda y tercera, brillo para Marco Faccenda. El constructor de Vauriens con sello propio (Cantiere Navale Faccenda, en Rosignano Solvay) firmó dos victorias parciales consecutivas, con Cabello haciendo un segundo y un tercero y Andrés Jiménez, un tercero y un segundo. Tone hacía la goma (undécimo y cuarto) y el líder provisional, también (sexto y octavo). Tal montaña rusa de posiciones llevó a “Zampa” a conservar el liderato provisional al final del día, pero empatado a 33 puntos con Pablo Cabello, segundo, y con Faccenda a un punto (34), Jiménez a tres (36) y Tone a cuatro (37). En la práctica, este viernes no hay ventajas para nadie y puede ganar cualquier de los cinco.

El vasco Alain Arri (CN Hondarribia), con Miriam González de tripulante (RCNV), perdía el paso del grupo por el título (9-12-9 en las regatas del día). Al regreso al puerto deportivo, Pablo Cabello le ayudaba a reparar su barco para la jornada final. Tampoco fue día para Nacho Campos y Yolanda Bastos. El vigués se retiraba en la octava regata, segunda de la tarde, y ya no competía en la tercera. “No íbamos bien y decidimos adelantar nuestra salida al Mundial de 470 en Hungría”, apuntaba el patrón campeón del mundo juvenil en Setúbal 95 con Cabello. El martes, una volcada le llevó al puesto 49 de la quinta regata del Mundial y esta tercera jornada tampoco le salió bien.

En el agua, con más de una docena de embarcaciones neumáticas del Náutico cubriendo el evento -el esfuerzo del club ha sido importante, movilizando además a una treintena de personas para la logística, voluntarios de Vodea incluidos-, también se pudo ver al director técnico de la Real Federación Gallega de Vela, Bruno Gago, con José Fandiño, “Piño”, apoyando a regatistas juveniles que están compitiendo en este Mundial. Esta temporada, la Gallega reforzó su apoyo a esta clase internacional aprovechando que el Mundial se venía a Galicia.

La cuarta y última jornada comenzará antes. La última señal de llamada, a las 13:00 horas. En el programa figuran tres pruebas. Hasta ahora, las victorias se han repartido, con cuatro para Tone, dos para Faccenda y una para Nacho Campos, Alain Arri y Zampacavallo. Cabello es el único que, por ahora, no ha sumado ningún triunfo parcial. Pero ha ido de menos a más y, al igual que “Zampa”, no arrastra el UFD de la cuarta prueba. Será pues un viernes de ruleta rusa.

Así va la general

La general en los cinco primeros puestos -los que tienen opciones reales-, tras nueve pruebas, va como sigue:

1º) Zampacavallo/Francés, 33 puntos netos. 2-5-2-4-1-[8]-5-6-8.

2º) Cabello/Fernández, 33 puntos netos. 5-4-[8]-5-5-6-3-2-3.

3º) Marco Faccenda/Marcello Miliardi, 34. 7-6-4-[UFD, 86]-8-3-4-1-1.

4º) Jiménez/Porto, 35 puntos netos. 3-8-5-[UFD, 86]-3-10-2-3-2.

5º) Tone/Laura Llópiz, 37 puntos netos. 1-1-11-[UFD, 86]-7-1-1-11-4.