El sueño echa a rodar en As Relfas

El sueño del Sárdoma echa a andar. Ya rueda el balón en As Relfas en la temporada más ilusionante, hasta ahora, en la historia del club que preside Begoña Aldao. El equipo militará este año en la 2ª RFEF femenina, tercera categoría nacional, y levanta el telón de una pretemporada en la que la única cara nueva ayer era la jugadora redondela María Figueroa, refuerzo de lujo para un curso que promete grandes emociones. Sin intención de renunciar a su esencia de juego y consciente de la necesidad de que el plantel dé un salto de calidad importante, David Ferreiro citó ayer en As Relfas a la plantilla para ponerse ya el mono de trabajo.

Antes, una charla en el vestuario donde Begoña Aldao fue la encargada de dar la bienvenida tanto a jugadoras como al cuerpo técnico, que completan el preparador físico Yago Pichel y el entrenador de porteros Daniel Pardo. Mar Comesaña ejercerá las labores de delegada.

Después de la charla en el vestuario, donde Ferreiro les mostró un análisis de los datos de la pasada temporada, además de proyectarles un vídeo, las jugadoras saltaron al campo con la ilusión por bandera. Estiramientos, carrera y trabajo destinado a desentumecer las piernas e ir cogiendo fondo físico de cara a una categoría en la que serán el equipo referente de la zona de Vigo y alrededores y donde coincidirán, además, con otros dos clubes gallegos: Viajes Interrías y Peluquería Mixta Friol.

A la espera del sorteo del calendario de la categoría, Ferreiro perfila una pretemporada exigente donde ya tiene confirmados los siguientes amistosos: ante el Umia, el domingo 7 de agosto en As Relfas con un horario todavía por definir; ante el Vilaverdense, el sábado 13, a las 12.00; con el Atios Cadete, el jueves, día 18, a las 21.00 en As Relfas; ante el Famalicao, el domingo 21 a las 16.00; pendientes de cerrar alguna fecha más, el domingo 28, ante el Candeán Cadete en As Relfas, a las 12.00 horas.

El inicio de la competición está previsto para los días 10 y 11 de septiembre. El playoff de ascenso está previsto para el fin de semana del 3 y 4 de junio,

Begoña Aldao: “Lo que habíais soñado ya está aquí”