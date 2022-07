“El objetivo prioritario tiene que ser mantenernos en la categoría”

Se acabaron las vacaciones para el Sárdoma, que el martes iniciará la pretemporada más ilusionante de su historia. David Ferreiro planifica ya el trabajo previo al estreno del club en la tercera categoría nacional, donde, ya anuncian, no se van a conformar con poco. El objetivo “prioritario” será, para el técnico, mantenerse en la categoría, pero sin renunciar a su esencia de ser un bloque sin complejos, “siempre arriesgando” sea cual sea el rival.

–Arranca un año lleno de ilusión, pero también con muchas incertidumbres...

–Sí, para empezar porque no conocemos el nivel de la Liga al ser una categoría nueva. Aterrizamos en un torneo en el que podemos intuir qué nos vamos a encontrar pero no vamos a saberlo realmente hasta que empecemos a competir. Entrenar y trabajar es lo que nos queda.

–Ante la incertidumbre, ¿opta por controlar todos los aspectos que estén de su mano como mejor aval?

–Tal cual. Por el momento no tenemos muchas caras nuevas, confiamos mucho en la calidad y el nivel del equipo, tenemos gente muy joven que tiene que dar un paso hacia adelante. Lógicamente, el nivel de la Liga va a aumentar y consecuentemente nuestro nivel de entrenamientos y de juego va a tener que evolucionar y mejorar también. Tenemos que estar preparados para ello.

–¿Veremos entonces un Sárdoma muy diferente al de la pasada campaña?

–A nivel de juego, no. Somos un equipo que intenta tener el balón y nuestra idea no va a variar mucho. Si acaso, dar un salto en cuanto al ritmo de juego.

–Fuera de casa fueron un equipo sin complejos, muy efectivo.

–De hecho, viendo la clasificación de los resultados fuera de casa seríamos líderes o segundos, creo. Somos un equipo que va a cualquier campo sin miedo, y eso es bueno, sobre todo de cara a la nueva temporada. Aunque tenemos que reforzar también el hecho de que hay que sacar buenos resultados también en casa porque quizá ese fue un punto negativo en este año. Pero siempre que hay un problema, lo vemos como una oportunidad para trabajar y hacer de nuestro campo un fortín.

–Ante los rivales que le esperan este año, como los filiales de equipos como Real Madrid o Atlético, ¿es buena esa ausencia de complejos?

–Está claro que eso nos va a ayudar a poder afrontar partidos contra rivales históricos, aunque sean filiales. Sí es verdad que ahora vamos a viajar a ciudades deportivas de equipos grandes y a veces ese miedo escénico podría no ayudar, pero en nuestro caso nos da igual. Bajemos donde nos bajemos a jugar, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y siempre arriesgando.

–Habló antes de pocas caras nuevas por ahora. ¿Qué fichajes han podido concretar hasta la fecha?

–Por ahora tenemos la incorporación de María Figueroa, que llega del Deportivo. Y seguimos pendientes del mercado. Sí que es verdad que el hecho de que nos dieran la plaza al final de todo no nos ayudó porque trabajamos a contracorriente, y no descartamos que podamos incorporar a alguien más, pero vamos a ser cautos en ese sentido. No vamos a fichar jugadoras por fichar. Vamos a esperar a ver si se da la oportunidad de que salga algo y, de lo contrario, creo que tenemos una plantilla con un nivel muy alto y con mucho margen de mejora también.

–Y con todos estos ingredientes, ¿cuál es el reto deportivo?

–Disfrutarlo claro que vamos a disfrutarlo, pero no nos marcamos objetivos de solo disfrute. Yo me marco un objetivo de mantenerme en la categoría, que creo que es el prioritario. Lógicamente, dar también mucha visibilidad a Vigo, porque no dejamos de ser el primer equipo de categoría femenina en la ciudad y en la zona de influencia.

–Portarán esta campaña ese estandarte de máximo representante del fútbol femenino vigués, ¿responsabilidad u orgullo?

–Desde el Olivo, que estuvo en Primera División, que yo recuerde, salvo Matamá, que perdió la plaza, no ha habido en Vigo ningún equipo femenino que haya estado en una liga tan importante como nosotros ahora mismo y eso es una gran ilusión.

–Necesitarán también mucho apoyo del sector privado para que este proyecto llegue a buen puerto...

–El fútbol femenino está en auge y cualquiera se puede subir a este tren. Van a venir equipos históricos a jugar a Vigo y ya no solo esperamos que la masa social, en este caso, nos apoye. También será fundamental el apoyo de las empresas privadas, para las que seremos un gran escaparate. El tema económico en el fútbol es importante, quizás clave, y necesitamos que nos apoyen.

–La ocasión lo merece.

–La experiencia que estamos a punto de vivir va a ser brutal. Yo creo que aún no hemos aterrizado del todo. Hasta que lleguemos a jugar a campos complicados o que vengan rivales fuertes a nuestro campo creo que no vamos a aterrizar del todo.

–El sueño, por lo pronto, arranca ya.

–Sí. Estamos ya deseando que llegue el martes para empezar a trabajar y todos estamos con mucha ilusión.

–¿Puede considerarse su proyecto más ambicioso a título personal también?

–Sí, claro. Si el año pasado ya era el reto más importante en mi carrera, este año, en una nueva categoría, es todavía mayor el reto. Ahora vamos a aprovechar esta oportunidad. Por esfuerzo y trabajo no va a ser. Vamos a estar peleando hasta el final, lo tengo clarísimo, y ojalá sea una gran temporada para nosotros.

–Dan también un paso importante para contribuir a esa profesionalización del fútbol femenino que cada día parece menos utópica.

–Ojalá. Pero está claro que para eso hace falta mucho apoyo de las empresas privadas. La clave es ir dando pasos pequeños, firmes, e ir creando una base que nos permita ir mejorando, aunque sea poco a poco.