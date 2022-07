Nikola Mirotic terminó la pasada temporada con molestias en el tendón de Aquiles que mantienen al club en vilo. Según la web Telesport, podría estar seis meses de baja y el Barça habría contactado ya con el exazulgrana Chris Singleton para ser el sustituto de la estrella azulgrana.

Singleton, que tras jugar en el Efes turco estaba negociando su fichaje con el Estrella Roja de Belgrado, estuvo la temporada 2018-2019 en el Palau Blaugrana. Su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas que generó su fichaje. Desde el club niegan esta información aunque reconocen que Mirotic terminó la pasada temporada con molestias en el tendón de Aquiles izquierdo. El ala-pívot está siguiendo un tramiento, monitorizado por el club. Aunque aseguran que no hay rotura, piden mucha cautela.

De confirmarse los seis meses de Mirotic supondría un mazazo durísimo para el conjunto de Sarunas Jasikevicius. El ala-pívot hispano-montenegrino, el jugador mejor pagado de Europa y que fue el MVP de la fase regular de la pasada Euroliga, había sido el único que había rendido a su nivel en el final de temporada.

Mirotic, que no dudó de calificar la pasada campaña de “fracaso” después de caer ante el Madrid en la final four de la Euroliga y en la final de la Liga, volvía a ser el puntal del proyecto barcelonista. Ahora habrá que ver quién asume, en su ausencia, el liderazgo del equipo. Y también no solo cuánto tiempo estaría finalmente fuera de las canchas sino cómo regresa después de una lesión que siempre es delicada.

Sus molestias son un contratiempo enorme en el proceso de reconstrucción que había emprendido la sección barcelonista este verano. Además de la salida de Davies a Milán, el club azugrana ya ha dicho adiós a Roland Smits, Nigel Hayes y Dante Exum. Y también negocia la marcha de Pierre Oriola y Nick Calathes, al que aún le queda un año más y que está pactando su salida. En el capítulo de altas Juan Carlos Navarro ya ha atado cuatro refuerzos: Nikola Kalinic, Oscar Da Silva, Jan Vesely y Satoransky.