O equipo de Mussara Cycling xunto con Óscar Pereiro estiveron en Mos esta mañá para realizar a primeira visita técnica de organización da Mussara Xacobeo by Óscar Pereiro que terá lugar o día 2 de outubro con saída e chegada no Pavillón Óscar Pereiro. Será a 1ª edición deste evento do que se espera a continuidade no tempo durante moitos anos máis.

Tratarase dunha réplica da etapa 20 de La Vuelta 21 do ano pasado: Sanxenxo-Mos. Unha versión da etapa 20 da gran rolda española. Esa etapa que durante horas fixo que os siareiros se agarrasen ó sofá sen sesta e sen alento. A carreira contará con servizos de avituallamento, asistencia mecánica, parking vixiado de bicis... etc. Os amantes do ciclismo que desexen participar xa teñen aberta a inscrición en mussaracycling.com