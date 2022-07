Día de reencuentros para los nostálgicos del 1500. Mo Katir devolvió a España a un podio mundialista, de donde desapareció hace 23 años cuando Reyes Estévez logró el bronce en Sevilla, al ser tercero en una carrera disputada a todo tren y en la que el joven Mario García consiguió una brillante cuarta posición que anuncia grandes cosas para el futuro. Katir, que durante la temporada ha brillado menos que hace un año, parecía estar guardándose para esa recta final en la que aguantó la embestida de Cheriuyot para conseguir su primera gran medalla para España, país al que su padre llegó en patera procedente de Marruecos y que él pisó cuando tenía cinco años.

En Eugene Mo Katir fue capaz de sostenerse entero en una prueba desbocada que acabó por coronar a un británico, Jake Wightman. Los británicos, que gobernaron con mano de hierro el medio fondo gracias a Ovett, Coe y Cram, no visitaban el cajón más alto del podio en el 1.500 desde el Europeo de Stuttgart en 1983. Desde entonces permanecieron en un segundo lugar hasta que Wightman, hijo de un maratoniano que ayer ejercía de comentarista para la televisión británica en el propio estadio, aceptó el desafío de Jakob Ingebrigtsen y encontró en una recta pletórica uno de esos oros con los que nadie cuenta. Todo sucedió como si fuese una carrera de la Liga de Diamantes. Kipsang lanzó la carrera para limpiarla desde el comienzo. Un sacrificio que el keniano hacía para su compatriota Cheriuyot. A los talones de los dos africanos se soldó el noruego Ingebrigtsen, el británico Wightman, Mo Katir y Mario García, uno de los jóvenes talentos del atletismo español que nunca quiso abandonar la cuerda y permaneció agazapado mientras la carrera se cocinaba a fuego muy vivo. Un ritmo exagerado, al que casi nadie ha corrido esta temporada de pocas carreras y de gente afinando su puesta a punto de cara al Mundial. Incluso existían pocas referencias sobre los ritmos a los que cada uno era capaz de aguantar. Eso lo sabía bien el joven Ingebrightsen. El noruego, campeón olímpico hace un año, avivó la carrera a falta de ochocientos metros para evitar que hubiese un exceso de aspirantes en los metros finales. Allí, en la calle uno, abrió bien los codos para que nadie le superase con facilidad. Su cálculo era bajar de 3:30, convencido de que seguramente nadie más podría hacerlo. Pero en la carrera (y el día) de las sorpresas aún faltaban importantes sucesos. A falta de trescientos metros Wightman superó al noruego y le cerró el paso por la calle uno. Ingebrigtsen se amarró a él y esperó a la recta final. Por detrás Katir fue el único capaz de seguir de cerca el duelo por el oro. Cheriuyot trató de adelantarle en la curva, pero el español sacó a pasear el brazo para complicarle la maniobra. Fue el instante que decidió su medalla. Wightman resistió el ataque de Ingebrigtsen en la recta final para ganar un oro con el que nadie contaba y Katir abrazó el bronce tras dejarse el alma en esos últimos metros. Detrás de él, como un disparo, llegó el salmantino Mario García que se comió a los kenianos en los últimos cincuenta metros y que firmó un 3:30 bajando en cuatro segundos su mejor marca. Ingebrightsen, para quien ser segundo es siempre una pequeña tragedia, no acababa de entender lo sucedido. Todo sus cálculos parecían bien ejecutados, pero no imaginaba que en esa final hubiese tanta gente con capaz de correr tan rápido. Para España supone un hermoso reencuentro con el podio en una carrera emblemática que encumbró a gente como Abascal, González, Reyes Estévez o Fermín Cacho.