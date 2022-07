“El objetivo será hacerlo lo mejor posible”

El mediofondista del Real Club Celta Pedro Vázquez figura, junto a la triplista de Negreira Alba Cuns, en la lista para el Mundial Sub 20, que se va a disputar en Cali (Colombia) del 1 al 6 de agosto, para correr la prueba de 3.000 metros. Una convocatoria que supone un “premio” a su mejor temporada, que no estuvo exenta de momentos complicados como la lesión que le impidió competir en el Nacional Absoluto de pista cubierta de Ourense.

–Estar en esa lista para Cali era uno de los objetivos finales de la temporada.

–Efectivamente, era uno de mis principales objetivos, aunque todo pasaba por el Nacional Sub 20, que sería el que me daría el billete para ir al Mundial. Realmente tienes que hacer una buena carrera para demostrar a la federación tu estado de forma y que consideren que merece la pena llevarte.

🔴🔴Alba Cuns en triplo e Pedro Vázquez nos 3.000 m. na relación de convocados pola RFEA para tomar parte no Campionato Mundial Sub20 de Cali!!!

Parabéns!!!!https://t.co/e212LOUugT pic.twitter.com/MOdjlnV14w — Atletismo Galego (@atletismogalego) 19 de julio de 2022

–Al Nacional acudía ya con la mínima en el bolsillo, ¿eliminaba eso presión?

–Bueno, en realidad, además de hacer la mínima, que es indispensable, tenía que demostrar un buen estado de forma en el Nacional.

–En Torrent fue cuarto, ¿cómo valora ese puesto?

–La verdad es que no fue mi día. En ningún momento estuve cómodo durante la carrera, tuve malas sensaciones en general desde el principio y no me recuperé de esa mala sensación, así como un cansancio raro que nunca me había pasado, en toda la carrera. A falta de 1.000 metros cuando hicieron un cambio fuerte mis rivales no me noté con fuerzas, me faltó ese cambio final para irme con ellos.

La #PasiónPorCompetir se desplaza a Cali 🇨🇴 para disputar el Mundial sub20



3️⃣8️⃣ ilusiones (22 🚹 y 16 🚺) representarán a #EspañaAtletismo en @WACali22



Un auténtico EQUIPAZO con 6️⃣ plusmarquistas 🇪🇸 individuales + 4️⃣ plusmarquistas en relevos



📅 1 al 7 de agosto pic.twitter.com/5aPEFXBQ5J — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) 18 de julio de 2022

–¿Pensó que ese cuarto puesto podría afectar a su convocatoria?

–No lo tenía seguro. En este caso se basan también por el criterio técnico y son ellos los que valoran si deben o no llevarte. Después de quedar cuarto nos quedamos, mi entrenador, mi representante y yo, un poco sorprendidos, porque no nos esperábamos este resultado, y también un poco a la expectativa. No sabía si quedando cuarto sería suficiente.

–Parece que en la federación confían en su buen estado de forma actual.

–Contactaron conmigo después de la carrera y les expliqué mis malas sensaciones ese día, pero que llevaba muy buenos entrenamientos en el último mes y que llegaba con mucha confianza al campeonato. Además, la temporada, en general, ha sido muy buena, la mejor hasta ahora. Sí que es verdad que he tenido este pequeño bache quedando cuarto, que aunque no está nada mal, me esperaba un poco más por como creo que estoy; y quitando también una pequeña lesión que tuve después de la campaña de invierno, la temporada ha sido muy buena en general.

–Una lesión que, además, le impidió ir al Nacional absoluto de pista cubierta.

–Con la lesión en el sóleo estuve un mes, no parado, pero sí haciendo trabajo sin impacto, con mucha bici... Fue un mes muy duro mentalmente, porque además la lesión no me permitió ir al Campeonato de España absoluto, que me hacía mucha ilusión porque se celebraba en Ourense, además, y no me quedó otra que verlo de espectador.

🔥PEDRO VÁZQUEZ, eres doutro planeta

🥇Ouro na gimniasiada de Normandia pic.twitter.com/Sk5TcLEiiO — Celta Atletismo (@CeltaAtletismo) 17 de mayo de 2022

–¿Qué objetivo se fija ahora para el Mundial?

–Es mi primera experiencia en un Mundial. He ido al Mundial escolar, en Francia, donde logré el oro, pero las expectativas para Cali van a ser de toma de contacto porque nunca he estado en una cita de este calibre y la verdad es que mi intención será hacerlo lo mejor posible. Me hace mucha ilusión.

–Tanto Manuel Martínez Ageitos (ahora en el Mundial de Eugene con la francesa Alice Finot) como su grupo de entrenamiento tienen buena parte de “culpa” de su buen momento.

–Tanto él como el grupo de entrenamiento son uno de los puntos más importantes que me han ayudado a lograr lo que estoy logrando esta temporada. Es un apoyo increíble y llevamos un par de años entrenando juntos y somos amigos tanto dentro como fuera de la pista. Tener un grupo así ayuda mucho. El entrenador, que ahora está en Oregón, me ha dicho que está viendo la opción de venir a Cali conmigo, pero ya me ha advertido que está complicado.

–Los echará de menos cuando se vaya a Estados Unidos.

–Tendré que adaptarme y ojalá consiga lo mismo allí. El entrenador me animó mucho a que diera este paso porque sabe que es una muy buena oportunidad para mejorar.

–¿Da este paso porque pretende seguir evolucionando en el atletismo?

–Justo. Todavía soy joven y quiero ir creciendo poco a poco, a ver hasta dónde puedo llegar.

Buen botín de preseas en Torrent

El Nacional Sub 20 de Torrent sirvió para que Vázquez y Cuns refrendaran sus plazas mundialistas pero, además, supuso una importante cosecha de medallas (13) y puestos de finalistas (15) para los atletas gallegos. En cuanto a los deportistas locales, destacan las medallas de oro en jabalina de Paula Piñón, de la A.F. Celta, con 46,38 m.; y de como Pedro Fidaku Santos, de la Agrupación Viguesa, con 62,50 m. Por su parte, el céltico Eric Méndez se adjudicaba el bronce en martillo tras lanzar hasta 60,69 m. Las carreras de velocidad también depararon importantes resultados, como el de Roi Martínez, del Real Club Celta, bronce en los 200 m., con un crono de 21.83. El medallero de los atletas de Vigo y la zona se ampliaría con el bronce de Hugo García, que se subía al tercer cajón del podio nacional en los 1.500 m. con 3:49,99.