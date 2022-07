Un gran Cameron Smith arrebató al norirlandés Rory McIlroy en la cuna del golf, el Old Course de Saint Andrews, la Jarra de Clarete de la 150 edición del Abierto Británico, el primer grande que conquista el golfista australiano, que se embolsará 2,5 millones de dólares. Smith, que logró su sexta victoria en el PGA Tour, partía a cuatro golpes de McIlroy, que finalizó tercero, y el noruego Viktor Hovland en el último día del Open tras una mala tercera jornada en la que había estado por encima del par (+1). Recuperó la solvencia a tiempo para protagonizar un final emocionante y abierto, un pulso del que se descolgó Hovland y que quedó entre el aussie y McIlroy.

Una tarjeta de 64 golpes (-20 en el total, mejor que los -19 de Tiger Woods en 2000 en St Andrews) catapultó, al final, al australiano, hacia el título en Escocia. Los dos líderes del sábado comenzaron el último partido con -16 en el acumulado. Después de los tres primeros hoyos con el par en ambos casos, el noruego se dejó un bogey en el cuarto, que situó en el liderato al norirlandés. McIlroy puso tierra de por medio en un hoyo que acabó por debajo del par en los cuatro días de campeonato, el cuarto de Old Course, y se situó en -17 jaleado por el público. La emoción subió con tres birdies seguidos de Smith en el inicio de la segunda vuelta para ponerse con -17, a uno de McIlroy, que también aprovechó el hoyo 10. Hovland, por su parte, reaccionó en el 12 con el primer birdie. En ése y en el 9, al norirlandés se le escapó ampliar la ventaja.

El australiano alcanzó a McIlroy en el 13 y se puso líder en el 14 con el quinto birdie seguido (los mejores en el 11 y el 13) para situarse con -19. Smith tuvo problemas en el 17, pero los solventó con el par y cerró el 18 con el birdie que le permitió entrar en la Casa Club con la victoria en la mano. Allí llegó su compañero de partido, Cameron Young, con un eagle, el que tendría que firmar McIlroy para empatar con el australiano, pero no lo logró. Cameron Smith se mostró emocionado tras conquistar su primer grande y dijo que levantar la Jarra de Clarete recompensa todo el trabajo previo.

Smith se tomó unos segundos antes de hablar al público que se dio cita en el legendario campo de St. Andrews y que le ovacionó. “Vaya semana…”, comenzó diciendo el ‘aussie’, que agradeció en primer lugar a su equipo todo el trabajo.

“Esto (la conquista del Open) es lo que hace que merezca la pena todo el trabajo realizado desde hace años”, valoró. Consideró que fue “una gran semana” y tuvo palabras de agradecimiento para los voluntarios del campo, para el encargado de los búnkers y también para la organización, la Royal and Ancient por haber dispuesto un campo “rápido, con banderas difíciles”.

“Ha sido impresionante”, reconoció Smith, que dio un recital en la cuarta jornada del 150 Abierto Británico.

También tuvo palabras para los aficionados, que le dieron “mucho apoyo, especialmente los australianos” que le acompañaron en el Old Course. “Daba la sensación de que había muchos y me ha permitido seguir peleando”, dijo, micro en mano, en la ceremonia de clausura del Open.

“Un mejor jugador”

Rory MacIlroy, lamentó haber perdido algunos birdies y reconoció la brillante actuación del ganador, el australiano Cameron Smith. “Me ganó un mejor jugador esta semana. Hacer 20 bajo par en cuatro rondas de golf aquí en St. Andrews es realmente impresionante, especialmente los 64 de hoy”, dijo en la zona mixta del Old Course.

McIlroy se mostró “decepcionado”, si bien precisó que fue una jornada en la que no lo hizo “ni muy mal, ni muy bien”.

“Es solo uno de esos días en los que jugué una ronda de golf realmente controlada. Hice lo que sentí que necesitaba, aparte de no sacar provecho de los hoyos más fáciles: el 9, 12 y 14. Si hubiera hecho los birdies allí, desde buenas posiciones, probablemente habría sido una historia diferente”, indicó el norirlandés.

Admitió que se arrepentirá “de algunos putts perdidos”, aunque dijo que fue “una buena semana en general”.

“Estoy jugando mi mejor golf en mucho tiempo. Así que sólo es cuestión de seguir llamando a la puerta y una se abrirá. Tendré otras oportunidades de ganar el Open Championship y otras oportunidades de ganar majors. Es uno que siento que dejé escapar, pero habrá otras oportunidades”, valoró.

Sergio anuncia su probable adiós al circuito europeo aunque le cueste la Ryder

Sergio García dejó una de las noticias del día al anunciar que “probablemente” dejará el circuito europeo y también el equipo de la Ryder por cómo lo están tratando al incorporarse al circuito LIV, impulsado por fondos públicos de Arabía Saudi. “Tengo bastante claro lo que hacer”, dijo el castellonense. “Me gusta sentirme querido y en el tour europeo no me siento querido en estos momentos”, afirmó. El de Castellón ya rompió su vínculo con la PGA estadounidense para participar en el LIV Golf saudí, polémico nuevo circuito en conflicto con los tradicionales. La disputa del Abierto Británico, como el mes pasado del US Open, aparca por momentos el conflicto abierto y el cruce de declaraciones entre los jugadores que eligieron cambiar de bando y los que lo ven un error. El DP World Tour, anteriormente llamado Circuito Europeo, y la PGA declararon la guerra al LIV Golf desde su primera parada en Londres, y el mes pasado expandieron y fortalecieron su alianza. Sergio García desveló un episodio con el danés Thomas Bjorn en el transcurso del ‘BMW International Open’, quien recriminó a varios jugadores su decisión de marcharse a la Superliga. “Nos dijo que no nos quieren a ninguno. No es bonito. Ya tengo una edad y unos sufrimientos para estar aguantando tonterías así”, apuntó. El abandono del español en el Circuito Europeo le podría dejar sin Ryder Cup, donde posee el récord histórico de puntos. “Jugaré menos y estaré más en casa; si no juego ‘grandes’ pues no los juego, tampoco me importa mucho. Me da un poco de pena por la Ryder, pero tampoco estoy para disputarla”, valoró. “Sergio ha dedicado su vida al European Tour y que de esa manera le den la espalda no me parece bien”, comentó Jon Rahm. “Que el mejor jugador que Europa ha tenido no pueda estar en la Ryder me parece difícil de entender y procesar”.