Galicia inicia el pulso por el Mundial

Vigo participa en la carrera de la candidatura ibérica al Mundial de 2030. Portugal, aunque todavía no sea oficial, aportará tres estadios: Dragao, Alvalade y A Luz. La Federación Española, en cambio, ha abierto un casting. Balaídos es uno de los quince incluidos en el estudio previo. De ellos se elegirán once. Las visitas técnicas se realizarán en septiembre. La decisión se conocerá en noviembre. El aforo constituye el principal obstáculo. La FIFA exige al menos 40.000 espectadores para acoger partidos de la fase de grupos. Solo siete de los quince cumplen ese cupo. Los demás necesitarán reformas. El Concello de A Coruña ya ha publicado su boceto de ampliación para Riazor. Balaídos parece tener peor encaje. Las fuentes consultadas, sin embargo, aseguran que hay margen suficiente. En la reunión que la Federación Española (RFEF) organizó ayer en Las Rozas, no se aclararon los criterios de la criba. En todo caso, se antoja imposible que Galicia sea agraciada con dos sedes.

Abel Caballero sitúa a Vigo todavía en la carrera por el Mundial de 2030 Balaídos en Vigo, Riazor en A Coruña, El Molinón en Gijón, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián, La Romareda en Zaragoza, Camp Nou y Cornellà-El Prat en Barcelona, Nuevo Mestalla en Valencia, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, La Cartuja en Sevilla, La Rosaleda en Málaga, Nueva Condomina en Murcia y Gran Canaria en Las Palmas son las candidatas. De estas ciudades saldrán las sedes, en principio once. Posibles criterios La lista se dio a conocer después de una reunión que mantuvieron en la sede de la RFEF en Las Rozas representantes del Gobierno y de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y clubes. Balaídos, Riazor, El Molinón, La Romareda, La Rosaleda, La Condomina y el Gran Canaria necesitarían remodelaciones de diferente envergadura para completar el proceso. Es posible que de estos siete salgan los descartes. Mención aparte merece Nuevo Mestalla, cuya construcción todavía no ha sido reactivada, o el propio Camp Nou, también con una gran obra pendiente. Otros expertos apuntan a la distribución geográfica. Galicia, Euskadi, Madrid, Cataluña y Andalucía doblan sede. Cuatro deberían renunciar a una. La comisión encargada de la candidatura ibérica podría abogar por un criterio mixto. 🏟️ ¡Estos son los 𝟭𝟱 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗡̃𝗢𝗟𝗘𝗦 candidatos a sede para el Mundial 2030!



🌟 Buscamos el sueño mundialista con ilusión y mucho trabajo.



🤝 @selecaoportugal.#Vamos2030 pic.twitter.com/ocd071ebwC — RFEF (@rfef) 14 de julio de 2022 Entre los estadios ausentes, destacan el Martínez Valero de Elche, el Rico Pérez de Alicante, el Nuevo Zorrilla de Valladolid, el Carlos Tartiere de Oviedo y el Sánchez-Pizjuán y el Benito Villamarín de Sevilla, ciudad que lo apuesta todo a La Cartuja. “Es el proyecto de país más importante que España puede abordar durante los próximos años”, ha declarado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante una cita a la que han acudido, en representación del Gobierno, el secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, y el director de gabinete de la presidencia del CSD, Juan María Fernández Carnicer. Las ciudades y clubes que aspiran a acoger el Mundial 2030 ya han entregado la primera parte de la documentación requerida. La RFEF prevé que ese proceso siga abierto hasta noviembre, cuando se darán a conocer, sin una fecha concreta definida aún, cuáles serán las once sedes. La decisión definitiva sobre si España y Portugal acogerán o no la cita mundialista será tomada por la FIFA en mayo de 2024. La RFEF es optimista, en un proceso en el que se prevé la concurrencia de una candidatura sudamericana, con Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay involucradas, y quizá una de Marruecos. Candidaturas que, en todo caso, aún no han sido confirmadas. Sí se sabe que Reino Unido e Irlanda no concurrirán, tras haber sido designadas como sede de la Eurocopa de 2028. Equidistancia La Xunta ha sido la interlocutora de la candidatura ibérica. Presentó a Vigo y A Coruña y sigue jugando a la equidistancia. El subdirector general de Planes e Programas de Deportes,Jorge Sampedro, acudió ayer a Las Rozas junto al presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, y representantes olívicos y herculinos. José Ángel Otero acudió como técnico municipal y el Celta comisionó a Julio Vargas, su director de instalaciones. Abel Caballero reveló el lunes que Rubiales desea una sede en Galicia. La proximidad a Portugal favorece. Pero se antoja imposible que sean dos. En todo caso, cuestiones políticas y económicas pesarán en este dilema. Es el aforo el gran obstáculo a salvar –también las mejoras necesarias para lograr la calificación de cinco estrellas–. Riazor, que renovó en 2020 su techado, tiene 32.500 asientos. La capacidad de Balaídos, cuando concluya la remodelación en marcha, será de 30.500. El Concello de A Coruña reveló ayer cómo piensa lograr casi 8.000 asientos. La propuesta incluye actuaciones sobre Maratón y Tribuna. El plan contempla rebajar la cota del terreno de juego para ganar unas cinco filas de asientos por grada. Desde María Pita no avanzan un cálculo de lo que costaría la ejecución, pero garantizan que contarían con el respaldo de Deputación da Coruña, Xunta y el Gobierno estatal. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que los propietarios de los campos deben acometer las obras y que solo al final se inyectaría la ayuda del Gobierno. La reforma de Balaídos, entre tanto, está siendo financiada entre Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra, con una inversión inicial del Celta en Tribuna. En cuanto a la ampliación, Marcador está en obras. Sería complejo cambiar su licitación. Falta Gol, la grada más pequeña, sobre la que se podría basar la ampliación. Pero habría que retocar otras gradas. Aseguran que es factible llegar a 40.000 asientos. En noviembre, en todo caso, se resolverá la cuestión.