El Campeonato de España alevín, infantil y veterano se celebró en el olímpico lago de Banyoles, en Girona. Participaron 65 clubes, entre ellos diez gallegos. Meritorio resultado del C.R. Ribadeo, que logró dos medallas de oro y una de plata, y del C. R. Vigo, con una de oro y una de bronce. Otros equipos disputaron finales, que ya no es fácil, como el mismo C. R. Vigo, cuarto y quinto; Cedeira, cuarto y quinto y Ría de Marín y Remo Miño, sextos, entre otros.

Magníficos los remeros veteranos del C. R. Vigo en cuatro con timonel, Isaac Veiguela, José Manuel González Mallo, David Lago Nogueira, José Luis Méndez y Xian Cabrera, timonel, que superaron a Labradores, Ciudad Sevilla y Marítimo de Barcelona. En ocho veterano, en la final, Manuel Rodríguez, Isaac Veiguela, José Luis Méndez, David Castro Pires, José Carlos Maya, Adolfo Román, David Lago, Jorge Martins y Celia Cabrera, de timonel, lograron el bronce. Admirables los atletas femeninos y masculinos del C. R. Ribadeo, que hicieron doblete en skiff infantil femenino con Irene García Valle y Carlota Peña, y lograron otro oro en skiff infantil masculino con Antón Balsa.