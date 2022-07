Tita Llorens domestica la ría

Tita Llorens pasa bajo el puente de Rande por segunda vez. Ya hace tiempo que siente las piernas entumecidas. El médico le ha proporcionado ibuprofeno desde una de las barcas de apoyo. En cada brazada siente el peso del océano. Seguramente le tiente abandonar por tercera vez. Terquea y en ese momento nota que la corriente, contra la que ha batallado durante horas, se gira a su favor. Ese impulso parece elevarla sobre el agua. Vislumbra San Simón en el horizonte, al alcance de sus manos. “El puente de Rande es mío”, resopla. Ha invitado a su amiga Sofía a acompañarla durante un rato. Los barcos de Cobres y Cesantes celebran su llegada a bocinazos. Tita pone pie en tierra, emocionada y aterida pero entera. Ha completado la travesía San Simón-Cíes-San Simón, de 54 kilómetros, en 17 horas, 17 minutos, 41 segundos y 92 décimas. “Porque está ahí”, esgrimió Mallory como motivo de escalar el Everest. El Gran Rande estaba ahí. Tita lo ha sometido. Otros que vengan se auparán sobre sus hombros. “Estoy superfeliz”, festeja.

Tita Llorens era la persona adecuada para cumplir el reto. A sus 53 años, la menorquina descolla como especialista en travesías en aguas abiertas. Afronta una al menos cada año. Entre sus hazañas, los 100 kilómetros entre Jávea e Ibiza, que completó en 36 horas. El Gran Rande no asusta por la distancia, sino por la complejidad técnica. Sus corrientes duplican el esfuerzo. Obligan a calendar bien la fecha y a diseñar con precisión los horarios de paso. Llorens nada sin neopreno. Las frías aguas viguesas dentellean las carnes que las desafían.

Tita cuenta con el apoyo de la Asociación Deportiva Cíes-San Simón. El grupo, capitaneado por Aitor de Luis, le proporciona apoyo logístico. La ría no se rendirá en el primer asalto, que se ejecuta el 4 de julio de 2021. Tita abandona tras 7 horas a causa de las inclemencias meteorológicas. Repite el 20 de agosto. La hipotermia la doblega a los 9 horas y 53 minutos de travesía y con 26,5 kilómetros recorridos; muy lejos aún de la meta. Cualquier otro habría desistido. Tita simplemente se concede un descanso. Pasará meses masticado su frustración y planeando la revancha.

“Es una travesía muy difícil de cuadrar”, explica. “Había dos días de buenas mareas en junio, los días 25 y 26, que era la ventana que yo tenía al principio. Daban malo y no pude ir. La otra opción era entre el 10 y el 13 de julio. En agosto ya empiezan las nieblas, hay menos horas de luz...”. Será el 11 de julio, por tanto. Se afinan los preparativos. La previsión menciona temperaturas del agua entre 17 y 18 grados, poco viento y poca ola. Apenas preocupa la niebla. Tita se lanza al agua a las cinco de la mañana. “Salí muy contenta”, describe. “Tenía una espinita clavada del año pasado. En 2021, una vez por la temperatura y otra por el viento y las olas, ya había entrado con el chip mal colocado. Es algo que no me gusta en mis travesías. Siempre intento ser muy positiva, ir hablando con la gente que va en el barco... No había tenido esa sensación. Durante todo el año pensé que me tenía que tirar con ganas y estar alegre. Desde el inicio noté muy buenas sensaciones. Es cuando los brazos no te pesan y notas que avanzas”.

Llorens alcanza la isla de Monteagudo a las 7 horas y 59 minutos. Son las 13.00. Al ponerse en pie, sobre la pequeña playa al pie del restaurante de Rodas, nota que el estómago se le revuelve. Aparecen los problemas musculares. Le dan primperan para asentarla. Salta al agua nuevamente. “Las travesías de ida y vuelta son diferentes. Nunca había hecho una. Llegas y no has llegado. Tienes que mentalizarte de otra manera”, explica. El bajón anímico se retroalimenta con el dolor. Le proporcionan ibuprofeno. “Por momentos se le vio dudar”, revelará Fernando Goikoetxea, uno de los miembros del equipo de apoyo. “Fue el momento más crítico”.

“La comida no me había sentado muy bien. Tenía los aductores muy cargados del frío. Me había aclimatado bastante, pero en Menorca tenemos una temperatura de 25 grados en el agua desde hace más de mes y medio. En la ría de Vigo, con esas bolsas de agua fría, estás nadando a 19 y te baja a 16. Me pasó un poco de factura. Intenté no utilizar las piernas. No podía moverlas. Tiré de brazos y de cabeza sobre todo. Sabía que este día la ría se dejaba querer. Yo tenía que responder igual”.

Así que se aferra al agua como si pudiese clavarle las uñas. En el paso por A Borneira, en el kilómetro 37, se avitualla el cuerpo y el espíritu. Serpentea entre bateas, hacia Rande. Es cuando reclama a Sofía; cuando se detiene tras superar el puente y se proclama su propietaria; cuando sus colaboradores empiezan a paladear el éxito. “Ella estaba convencida de que iba a llegar y todo el equipo lo celebró con júbilo”, asegura Goikoetxea sobre esos instantes.

Los últimos kilómetros se viven con la serenidad de lo inevitable e inminente. No la aguardan a la llegada multitudes enardecidas ni lluvias de confeti. Pero ninguna gloria como la propia y la de los suyos. Los médicos la examinan. Goikoetxea descubre el diagnóstico: “Si algo los impresionó fue la fortaleza de Tita. Después de más de 17 horas nadando solo tenía ciertos problemas de frío”.

“Cuando preparas un reto y no sale, te quedas con las ganas de que salga. Ya lo tengo conseguido”,certifica al fin la menorquina. En la primera semana de agosto realizará una travesía lacustre de 27 kilómetros en Zurich. Un tiburón sin vejiga natatoria, destinado al perpetuo movimiento. Para siempre ya la conquistadora del Gran Rande.