Este viernes, el restaurante Casa Telleiro, colaborador del Acanor Novás Valinox, vuelve a ser sede de una presentación de nuevos fichajes. Dos caras ya anunciadas para la temporada 22/23 acompañarán a dos altas sorpresa, que se desvelarán el propio viernes.

El retorno a la que fue su casa durante tres años y la incorporación de Pablo Castro estarán marcadas por el misterio de los dos nuevos fichajes.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en este enlace (https://bit.ly/3RvcBdk) o enviando un correo a info@atleticonovas.com. Las plazas serán limitadas.

Estos fichajes se unen a los ya anunciados de Dusan Trifkovic, Oriol Teixidor y Natan Moreno. Los dos primeros se incorporarán el 10 de agosto junto a sus compañeros y Natan irá a la espera de evolución, estando prevista su llegada a O Rosal para el mes de noviembre, en la fase final de la recuperación de su lesión.

El Acanor Valinox tiene prácticamente cerrada su pretemporada. Jugará los cuartos de final de la Copa Galicia, además del Trofeo Concello de O Rosal (19 y 20 de agosto), en el que participan Frigoríficos do Morrazo, MAIA Ismai y Povoa de Varzim). Y el V Torneo Luis Gonçalves (3 y 4 de septiembre, vs Povoa de Varzim y del encuentro FC Gaia vs ABC). La dirección está pendiente de cerrar un último amistoso para una temporada que comienza el 17 de septiembre.