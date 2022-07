Nunca se pueden sacar demasiadas conclusiones de los partidos de pretemporada porque pueden ser precipitadas. Y menos del primero, que suele ser el más aburrido de todos. Hoy en Olot, la gente se ha divertido más por volver a ver a su equipo y al Barça que no por lo que han hecho los dos equipos sobre el césped. El duelo ha acabado en empate, pero el resultado no era importante. El partido si que ha dejado algunos detalles ilusionantes, como el debut de Pablo Torre, que demostró calidad, y también volver a ver Ansu Fati y Pedri en un terreno de juego.

Xavi interpretó a la perfección lo que la gente quiere ver en estos primeros partidos de pretemporada. Caras nuevas, futbolistas desconocidos para el gran público, los nuevos fichajes. Por eso puso a Pablo Torre y Kessie de inicio, situados en los interiores flanqueando a Nico, que ha actuado de mediocentro. Bajo palos, Ter Stegen y en la defensa, tres jóvenes de la casa, Arnau Casas y Mika Mármol en el eje, Àlex Valle en la izquierda y Dest en la derecha. Arriba, dos extremos, Ilias en la derecha y Abde en la izquierda y Aubameyang en punta. Pedri y Ansu se han quedado en el banquillo.

El partido ha empezado con un cuarto de hora de retraso porque el Barça ha llegado tarde y el primer tiempo se ha jugado con un calor que no ayudaba nada a que el ritmo del partido fuera alto. Si ya de por si los primeros amistosos adolecen de velocidad, la temperatura no ayudó. Pese al ritmo pastoso, los de Xavi no han hecho una mala primera parte, que ha tenido en Pablo Torre a uno de sus protagonistas. La perla cántabra ha dejado detalles de calidad como un caño antes de servir un buen balón a Aubameyang, que solo ante Batalla no ha podido definir bien. La tuvo el delantero en una buena centrada de Kessie pero su remate se fue al travesaño. Si que estuvo certero para hacer el 0-1 después de un pase milimétrico de Ter Stegen.

Más con orgullo y con insistencia que con fútbol, ha empatado el Olot antes del descanso. Mármol ha cometido un penalti inocente que el veterano Eloi Amagat ha transformado. Justo antes, los de la Garrotxa ya mandaron un balón al palo en una falta que se envenenó.

Como suele ser habitual en estos partidos, hubo un carrusel de cambios en el descanso. Xavi solo ha dejado en el campo a Casas y Àlex Valle. Los otros, todo nuevos. Ansu Fati ha estrenado brazalete de capitán y Pedri el número 8. El calor ha menguado pero el ritmo no ha mejorado excesivamente. Se notan las piernas pesadas después de una primera semana de trabajo con mucha carga física.

Àlex Valle ha mandado una pelota al palo y Aranda ha tenido un par de buenas ocasiones para marcar. Xavi ha puesto sobre el campo a Fabio Blanco por Arnau Casas, para que todos los que habían viajado pudieran tener minutos. Pedri ha tenido el segundo en sus botas pero en un mano a mano con el portero ha querido adornarse demasiado. Collado también ha tenido buenos minutos repartiendo juego y ha demostrado que puede ser útil si se queda. Los dos equipos han intentado marcar hasta el final y el Olot ha mandado un balón al poste pero finalmente el marcado no se ha movido.