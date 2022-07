Por la senda adecuada

Tres medallas –dos oros y un bronce– son la cosecha del FAMU vigués en los Juegos del Mediterráneo. Los judokas con licencia gallega Fran Garrigós y Nikoloz Sherazadishvili se colgaron la medalla de oro, mientras que Tristani Mosakhlishvil se adjudicó un bronce que confirma su progresión en el panorama internacional.

Fran Garrigós, bicampeón de Europa en -66 kilos, y Sherazadishvili, dos veces campeón del mundo (2018 y 2021) en -90, ya han iniciado su camino hacia los Juegos de París, donde esperan olvidar el sinsabor de la cita olímpica de Tokio, de donde ambos regresaron de vacío. Bajo el paraguas de la Federación Gallega y con las atenciones de su presidente, Mario Muzas, al que consideran “un amigo”, trabajan con tranquilidad y confianza para cimentar su camino en un nuevo ciclo olímpico.

“Puedes contar con Mario Muzas para todo y es el primero que está ahí apoyándote, sobre todo en los malos momentos, que es cuando se ve de verdad a la gente que te quiere, porque en los buenos momentos está todo el mundo”, indica Garrigós, que confía en que su vínculo con la Federación Gallega se prolongue por mucho tiempo más.

“Nuestra relación con la Federacón Gallega va, incluso, mejorando con el tiempo. Estamos encantados de estar ahí y muy a gusto”, reconoce Sherazadishvili, quien ha pasado página también tras la decepción de su debut olímpico. Tras el cambio de peso empieza desde cero un camino que confía que, esta vez sí, le lleve a la gloria olímpica.

Ambos se destacan como las puntas de lanza de una disciplina que vive uno de sus mejores momentos. Con la vista puesta ya en el Mundial del próximo mes de octubre, muestran también su orgullo por ser el referente de muchos niños que se están iniciando en su disciplina.

Tan importante para ellos es saber ganar como saber perder porque las derrotas forman parte del aprendizaje. Si estás en la senda correcta, incluso los tropiezos ayudarán a forjar el camino hacia el éxito.

“El reto sigue siendo ser el mejor del mundo” Nikoloz Sherazadishvili - Judoka -100kg.

“Antes estaba demasiado enfocado en el objetivo y no llegué a disfrutar del proceso”, reconoce

El doble campeón del mundo de -90 kilos, Nikolov Sherazasdishvili ha logrado en los Juegos Mediterráneos un oro en su nueva categoría, -100 kg, que unido al bronce del Europeo y al tercer puesto de este fin de semana en el Grand Slam de Budapest, confirma la adaptación del judoka de FAMU De Frutos al nuevo peso y su nueva ilusión por los Juegos de París de 2024.

– Sumó su primer oro en la nueva categoría en Orán, ¿tiene algún significado especial esta medalla para usted?

– Sí. Además los Juegos del Mediterráneo es una competición que me gusta por su ambiente olímpico. Tiene cada uno su escala, pero es un torneo que se disfruta mucho. Además, ahí logré mi primer oro internacional en la categoría de -100.

– La adaptación a la nueva categoría marcha por buen camino.

– Yo creo que todavía sigo adaptándome. Hasta el Campeonato del Mundo tengo todavía este tiempo de margen para poder estar cuanto antes a tope, porque todavía tengo que coger más peso. Todavía falta, pero me encuentro bastante bien.

– ¿Ilusionado con esta nueva etapa?

– Es una etapa diferente, pero como me gusta lo que hago disfruto de cualquier forma. Ya conocía a los rivales, pero no me había enfrentado a ellos, pero a mi lo que me motiva es hacer judo en general, tanto en 90 como en 100. Por mi constitución hemos decidido que lo mejor era pasarnos, pero yo lo disfruto igualmente. Ahora el reto es seguir consiguiendo resultados en un peso distinto. Hay muy poca gente que ha quedado campeona del mundo en dos categorías, pero mis objetivos siguen siendo los mismos: ser el mejor en el ranking mundial, en el Campeonato del Mundo, en los Juegos, pero al final lo más importante es que disfruto lo que hago.

🥉 ¡Bronce para Nikoloz Sherazadishvili!



El español se cuelga el metal en el Grand Slam Budapest de judo 🥋



📺 Lo has visto en @Eurosport_ES 2 y en la App/Player pic.twitter.com/9nvTedHMS5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 10 de julio de 2022

– ¿Un aprendizaje de Tokio?

– Lo que para mí es muy importante ahora es el camino. No más, pero sí igual de importante. Antes estaba demasiado enfocado en el objetivo y no llegué a disfrutar del proceso y me gustaría ahora disfrutar el camino, del trabajo, del entrenamiento, hacia París. Con ese cambio de mentalidad de disfrutar del camino, y no solo centrarme en el objetivo, sino en todo el proceso.

– El objetivo es París, esto está claro.

– Ya ha empezado la clasificación olímpica y está claro que el objetivo de todo deportista son los Juegos, pero este año tenemos también el Mundial. Ya empieza la clasificación y debemos centrarnos en cada uno de los pasos que tenemos que dar.

– ¿Superada ya la decepción de Tokio?

– Ha sido muy duro, pero es lo que hay, toca seguir luchando y pensar ya en los Juegos siguientes. No estoy pensando ya en Tokio.

– Estos Juegos han traído más éxitos para el judo nacional.

– De hecho, en los Juegos Mediterráneos el judo español quedó número uno en el medallero y la verdad es que está subiendo mucho el nivel; cada vez somos más los que estamos obteniendo resultados y es algo que nos motiva y nos alegra, ser un referente para muchos deportistas jóvenes que nos siguen. Esa es la otra parte del deporte que nos gusta. Yo hago lo que me gusta y para mí esto no es un trabajo, es algo con lo que disfruto y eso es lo más importante.

“El ojetivo final es llegar lo mejor posible a París” FRAN GARRIÓS - Judoka -60 kg.

“Me tatué los aros olímpicos para tener presente que todo lo que hago es por conseguir una medalla”

– El oro logrado en Orán confirma que, después del Europeo de Sofía (donde retuvo la corona continental), sigue en un gran momento de forma.

– Estamos muy contentos porque la temporada está yendo muy bien y queremos mantener este ritmo, sobre todo de cara al Mundial de octubre, que es el objetivo principal de esta temporada.

– ¿Es la cita de Taskent (Uzbekistán) la que centra ahora todos sus pensamientos?

– Normalmente los objetivos más importes son Europeos y Mundiales, y ahora el que nos queda es el Campeonato del Mundo y lo afrontamos con la intención de hacer un buen papel para poder terminar bien esta temporada.

– En el Europeo las cosas también salieron a la perfección.

– Conseguí revalidad el título y estoy muy contento de cómo está yendo la temporada y de cómo me encuentro.

– La carrera hacia París ya está en marcha también.

– El objetivo final es llegar lo mejor posible a París, que ahí es donde tenemos que conseguir una medalla y, al final, todo es preparación para cuando compitamos allí en 2024. Ahora acaba de empezar la clasificación olímpica en Mongolia (Ulán Bator) hace un par de semanas, y a partir de ahora, todos los campeonatos que tenemos que hacer son puntuables de cara a esa clasificación.

– Es un ciclo largo en el que la constancia y regularidad son clave en la lucha por ese billete olímpico.

– Es un calendario extenso, cada vez hay más torneos y son dos años que se hacen largos. Acabamos, como quien dice, de terminar un ciclo y está muy cerca todo, pero tenemos muchas ganas.

– Un objetivo que, en su caso, tiene tatuado en forma de aros olímpicos.

– Me tatué después de los Juegos de Río para tener presente que todo lo que entreno es para conseguir una medalla y lucho cada día por ello.

– ¿Goza el judo español de uno de sus mejores momentos?

– Ahora mismo el judo español tiene un gran equipo en la mayoría de los pesos y se está haciendo un buen trabajo a nivel de clubes sobre todo y creo que el judo puede dar grandes alegrías.

– Esa visibilidad que dan las medallas y los buenos resultados, ¿le gusta o le añade presión, como pudo pasar en los Juegos de Tokio?

– Siempre da un poco presión, ya sea desde fuera o la que te pones tú. Los Juegos son diferentes. Veníamos de hacer un ciclo increíble todo el equipo español y no hubo suerte, pero no nos queda otra que seguir luchando.

– Cada experiencia aporta también una lección y da claves para las siguientes. ¿Qué lectura saca de Tokio?

– Cada derrota te ayuda más a ver los fallos porque con una victoria siempre estás contento y te impide, quizá, ver los posibles errores que hayas podido cometer.

– ¿Qué aprendizaje le dejan a usted sus experiencias olímpicas?

– Sobre todo que hay que disfrutar y pasarlo bien en el tatami porque puede que ese momento no se vuelva a repetir, o que sea el último; hay que olvidarse de todo lo demás, incluso del resultado. Lo mejor es centrarte en lo que tienes que hacer y en lo que depende de ti.