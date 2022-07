El doble campeón del mundo de -90 kilos, Nikolov Sherazasdishvili ha logrado en los Juegos Mediterráneos un oro en su nueva categoría, -100 kg, que unido al bronce del Europeo y al tercer puesto de este fin de semana en el Grand Slam de Budapest, confirma la adaptación del judoka de FAMU De Frutos al nuevo peso y su nueva ilusión por los Juegos de París de 2024.

– Sumó su primer oro en la nueva categoría en Orán, ¿tiene algún significado especial esta medalla para usted?

– Sí. Además los Juegos del Mediterráneo es una competición que me gusta por su ambiente olímpico. Tiene cada uno su escala, pero es un torneo que se disfruta mucho. Además, ahí logré mi primer oro internacional en la categoría de -100.

– La adaptación a la nueva categoría marcha por buen camino.

– Yo creo que todavía sigo adaptándome. Hasta el Campeonato del Mundo tengo todavía este tiempo de margen para poder estar cuanto antes a tope, porque todavía tengo que coger más peso. Todavía falta, pero me encuentro bastante bien.

– ¿Ilusionado con esta nueva etapa?

– Es una etapa diferente, pero como me gusta lo que hago disfruto de cualquier forma. Ya conocía a los rivales, pero no me había enfrentado a ellos, pero a mi lo que me motiva es hacer judo en general, tanto en 90 como en 100. Por mi constitución hemos decidido que lo mejor era pasarnos, pero yo lo disfruto igualmente. Ahora el reto es seguir consiguiendo resultados en un peso distinto. Hay muy poca gente que ha quedado campeona del mundo en dos categorías, pero mis objetivos siguen siendo los mismos: ser el mejor en el ranking mundial, en el Campeonato del Mundo, en los Juegos, pero al final lo más importante es que disfruto lo que hago.

– ¿Un aprendizaje de Tokio?

– Lo que para mí es muy importante ahora es el camino. No más, pero sí igual de importante. Antes estaba demasiado enfocado en el objetivo y no llegué a disfrutar del proceso y me gustaría ahora disfrutar el camino, del trabajo, del entrenamiento, hacia París. Con ese cambio de mentalidad de disfrutar del camino, y no solo centrarme en el objetivo, sino en todo el proceso.

– El objetivo es París, esto está claro.

– Ya ha empezado la clasificación olímpica y está claro que el objetivo de todo deportista son los Juegos, pero este año tenemos también el Mundial. Ya empieza la clasificación y debemos centrarnos en cada uno de los pasos que tenemos que dar.

– ¿Superada ya la decepción de Tokio?

– Ha sido muy duro, pero es lo que hay, toca seguir luchando y pensar ya en los Juegos siguientes. No estoy pensando ya en Tokio.

– Estos Juegos han traído más éxitos para el judo nacional.

– De hecho, en los Juegos Mediterráneos el judo español quedó número uno en el medallero y la verdad es que está subiendo mucho el nivel; cada vez somos más los que estamos obteniendo resultados y es algo que nos motiva y nos alegra, ser un referente para muchos deportistas jóvenes que nos siguen. Esa es la otra parte del deporte que nos gusta. Yo hago lo que me gusta y para mí esto no es un trabajo, es algo con lo que disfruto y eso es lo más importante.