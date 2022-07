La SD.Samertolaméu-Oversea, en una regata espectacular y estratégica, conquistó ayer la victoria en la XIX Bandera Concello de Rianxo de la primera división de la Liga gallega, superando a su directo adversario CM.Bueu-Teccarsa, en el último largo. Y en la liga femenina fueron las atletas del CR.Chapela-Wofco, las campeonas de la I Bandera Femenina Concello de Rianxo, con una regata soberbia superando a Cabo Cruz, su gran rival por el título gallego, en un duelo espectacular.

Las calmas aguas del puerto de Rianxo acogieron unas confrontas intensas y atractivas cuyos resultados aprietan las clasificaciones generales. Ahora en la femenina hay igualdad en la cabeza siendo líderes Chapela-Wofco y Cabo da Cruz, ambos con 34 puntos y en la liga A sigue como espléndido líder Bueu-Teccarsa, ahora con un punto por delante de Samertolaméu-Oversea. Ambas traineras parecen haber distanciado a Tirán que empieza a necesitar una sólida reacción para meterse en la pelea por el título.

La tercera de las tres series de la liga A, ofreció una final de suprema competencia y ritmo agobiante, sin concesiones. La tripulación del CM.Bueu-Teccarsa salió fuerte y decidida sin que Samertolaméu-Oversea les quitara el ojo. Tres segundos en la primera ciaboga de Bueu por delante de Samertolaméu; dos en la segunda y absolutamente iguales en la tercera. Hasta aquí cadencias intensas y sin concesiones de ambos equipos. Tirán-Pereira les seguía la estela pero se iba cayendo a popa con Mera a rebufo y sin perder comba, hasta llegar a igualar ambos en mitad de recorrido.

La última virada decidió la regata. Samertolaméu y Bueu hicieron una perfecta ciaboga, ambos iguales, pero al salir contra viento los de Meira fueron más ágiles y rápidos cogiendo ritmo inmediato, mientras Bueu no estuvo tan fino y ahí Samertolaméu puso en marcha su estrategia cogiendo la proa de regata. Viéndose por delante y en un largo final espectacular se fueron fuertes y decididos hacia una victoria casi anunciada. Bueu-Teccarsa no se dio por vencido y puso reservas a tope, pero los de Meira no dieron lugar a sorpresas y se plantaron en la meta como campeones con seis segundos por delante de sus recios y dignos adversarios. Ambos equipos han demostrado que la lucha sigue viva y todavía queda mucha liga por delante.

A continuación Tirán-Pereira se recuperó en los dos últimos largos y supo enderezar la palada y hacerla más ágil y decidida, para superar a Mera que en algún momento le disputó muy seriamente la tercera plaza.

Y en la categoría femenina hay que destacar al equipo de Chapela-Wofco que viene subiendo con fuerza y ayer se metió en la cuarta plaza general con serias aspiraciones, ganando la segunda serie de las tres disputadas superando a Cabo Cruz, Rianxo y Mecos. En la primera serie la victoria se la adjudicó Narón, seguido de Cesantes-Rodavigo, Mugardos y Puebla.

En las dos series de la Liga femenina, victoria espectacular de las atletas de CR.Chapela-Wofco ganando la clasificación general con su victoria en la segunda serie. Magnífico duelo con Cabo Cruz que había salido decidido a sumar un nuevo triunfo. Y aún cuando se vio igualado y superado, Cabo no se lo puso fácil y vendió cara su derrota. Hasta mitad de recorrido mantuvieron su proa por delante, pero las chapeleiras remaron como los ángeles y a partir de la segunda virada pusieron su fuerte apuesta sobre la mesa y las chicas de Cabo no pudieron reaccionar al final espléndido de Chapela-Wofco.