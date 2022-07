David García Oterino, del Centro de Entrenamiento DGO, se encargó de dirigir el calentamiento previo a la salida y dio algunos consejos para llegar a la meta en óptimas condiciones. La delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, que también participó en la carrera, se dirigió al público para agradecerle su implicación en la lucha contra la violencia de género y apremió a la organización a dar la salida antes de que el calor apretara con más fuerza.

La prueba ofrecía un circuito rápido y exigente en su arranque con la subida por la Calle Aragón a las primeras de cambio, circunstancia que hizo que muchos optaran por ser conservadores en las zancadas iniciales para guardar fuerzas para los siguientes kilómetros.

Así, tras superar Aragón, los corredores que rodaban en cabeza dirigieron al pelotón hacia Jenaro de la Fuente, para pasar después por Pizarro, Plaza de España, Gran Vía, Baixada ó Castraño y Rúa das Lilas.

El primero en alcanzar la meta fue el mosense Ismael Lago, que paró el crono en 13:37, seguido por Miguel Marzoa (13:42) y por José Martín Fontán (13:46), que le acompañaron en el podio.

En cuanto a la categoría femenina, la más rápida fue Silvia Casal, con un tiempo de 15:46, seguida por Branca Fernández (16:01) y por Ararat Pazos (16:42).

Al llegar a meta, la fiesta se completó con la entrega de premios y con las actuaciones del Grupo Folk Ardenta, Mariana Pérez y Reactívate; todo ello acompañado de comida, bebida y multitud de regalos para todos los participantes.

Las clasificaciones al completo pueden consultarse en el siguiente enlace.

El mosense Ismael Lago Monroy, vencedor ayer de la I Xuntos contra a violencia de xénero, suele participar en las carreras de la zona, aunque su especialidad es el duatlón. “Esta carrera me quedaba cerca y la distancia, a esta altura de la temporada, me quedaba bien y me decidí a venir”, dijo en la meta. Además, aprovechó la ocasión porque el evento también incluía a los niños. “Yo tengo dos hijos pequeños y aprovechamos la iniciativa, además de apoyar una buena causa al mismo tiempo”, subraya. Lago explica que salió conservador. “En la subida a la calle Aragón íbamos un grupo de tres corredores, pero al llegar a la Plaza de España fue donde cambié el ritmo y ya me puse en cabeza”, relata.

Al ver que sus rivales no respondían a su cambio, se dedicó a disfrutar los últimos metros hacia la meta. “Vi a los niños aplaudiendo y ya me relajé un poco”, afirma el mosense, que llegaba a la carrera sin expectativas previas: “No venía con ninguna intención. Yo sé que ando bastante bien, pero también que hay atletas mejores que yo y no sabía quién iba a estar aquí hoy (por ayer)”. En su especialidad, el duatlón, ya no tiene competiciones hasta “febrero o marzo”, así que aprovecha ocasiones como la de ayer para “disfrutar, mantenerme en forma y aprovechar ocasiones así para compartir con los niños”.