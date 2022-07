El alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegura que Vigo y Balaídos siguen en la lucha por formar parte de la candidatura ibérica al Mundial de 2030. El estadio vigués no figura en la lista inicial de 14 estadios españoles, de la que saldrán los 11 que se unan a los tres portugueses (uno en Oporto, dos en Lisboa), que la Federación Española (RFEF) incluirá en su proyecto. Pero el alcalde vigués sostiene que todavía es posible: "Vigo está en la carrera".

Caballero cree que la exclusión de Balaídos obedece a una cuestión de plazos burocráticos que puede subsanarse. Revela que este jueves habrá una reunión de la comisión encargada de la candidatura que será clave. "De momento lo que sabemos son los requerimientos de la FIFA. Nosotros tuvimos conocimiento cuando ya se había agotado el plazo pero es igual. La Xunta presentó a Vigo y, por lo tanto, no hay ningún problema. Queremos tratar los requisitos FIFA y cómo se puede hacer para adaptarnos". Sobre el tema de los plazos indica: "Tuvimos conocimiento de que está abierto el plazo para optar el jueves 7 de julio. Me llamó el vicepresidente de la Xunta".

Lo cierto es que Balaídos, más allá de encontrarse en obras, no cumple algunas de las exigencias; fundamentalmente un aforo de 40.000 espectadores que no tendrá ni cuando la reforma haya concluido (será de 30.000). Eso podría remediarse mediante una adaptación posterior. De hecho, entre los 14 estadios españoles ya aceptados, de los que supuestamente saldrán los 11 definitivos, hay otros que no cumplen ese aforo mínimo, como Riazor.

"Las reuniones son reuniones técnicas. Parece muy razonable que Galicia tenga una sede. El presidente de la RFEF quiere que Galicia tenga una sede", confirma Abel Caballero, que detalla sus gestiones: "Yo hablé con el ministro de Cultura, hablé con el secretario de Estado para Deporte, con (José Manuel) Franco, que es nacido aquí en Galicia (en la localidad lucense de Pobra do Brollón). Yo creo que Galicia, si ese Mundial se celebra, tiene que haber una sede y yo opto con Vigo. Vigo opta con Balaídos", sentencia.

Las especificaciones menciona también capacidad hotelera de la zona (con mención a hoteles de cinco estrellas). "Un requisito es el aforo de 40.000 espectadores. Un segundo requisito tiene que ver con plazas hoteleras. Otro con situación, con desplazamiento, con seguridad... Esto es lo que en detalle se va a tratar en la reunión del jueves".

"Yo entiendo que somos la comunidad que todavía no tuvo esa reunión. Si la tenemos el día 14, para nosotros está bien", añade. "Yo vi una muy buena disposición con el presidente de la Federación Española respecto a Galicia. Nosotros queremos ser la sede que se designe desde Galicia".

Caballero menciona el plan respecto a la remodelación del estadio: "Como es natural, en 2030 la reforma de Balaídos estará completamente acabada. Ya la tendremos mucho tiempo antes. Por tanto, nosotros ofrecemos un estadio remodelado y prácticamente nuevo en su totalidad".

Cuestión aparte es la posibilidad de que la ciudad deportiva del Celta, Afouteza, sea escenario de trabajo de alguna de las selecciones nacionales que acudiese al Mundial. Esa opción queda en manos del Celta y del Concello de Mos.