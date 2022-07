Si Wimbledon no quería tenistas rusos y bielorrusos en sus pistas, no ha podido evitar que una tenista nacida en Moscú, Elena Rybakina, inscriba su nombre, eso sí, bajo la bandera de Kazajistán, país que la acogió hace cuatro años, cuando aún no se había producido la invasión de Putin en Ucrania. Rybakina venció ayer por 3-6, 6-2 y 6-2 a la tunecina Ons Jabeur, en una hora y 50 minutos.

El torneo británico coronó, además, a una campeona primeriza en una final de Grand Slam, después de la checa Barbora Krejcikova, que ganó Roland Garros, y la británica Emma Raducanu, en el Abierto de EEUU, ambas en 2020. Remontada La tenista kazaja remontó un set en contra a Jabeur, que parecía lanzada a la victoria. La tenista tunecina, de 28 años y 3 mundial, se encogió ante la potencia de golpes de Rybakina, más valiente en su juego. La ansiedad y la presión de poder convertirse en la primera tenista africana que conquistaba un Grand Slam la llevaron a una dura derrota, en la que no pudo dejar escapar las lágrimas. Rybakina, de 23 años y 23 mundial, no hubiese estado en la final si no se hubiera acogido a la ciudadanía kazaja. “Estoy feliz de representar a este país que creyó en mí”, dijo Rybakina, que modificó su bandera a cambio de apoyo económico en 2018 aunque realmente nunca ha dejado de sentirse rusa en muchos aspectos. Paradojas de esta edición.