Una alianza hacia el éxito

Marco Díaz Monteagudo (Caldas, 2005) festejó ayer su 17º cumpleaños casi a 270 kilómetros por hora, en el circuito de Estoril, donde participaba en la tercera cita puntuable del calendario del Campeonato Nacional de Velocidade Superstock 600 y en la que finalizó segundo en la primera carrera puntuable del fin de semana tras no prosperar una reclamación por haber sido adelantado con bandera amarilla.

Una magnífica segunda posición, sin embargo, que es todo un logro dadas las circunstancias, ya que Marco Díaz compite con una moto prestada por Raúl Vergara, ‘Uli’, que le cede su montura de 600 para competir, y que, junto a un grupo de amigos, la pone a punto en el modesto ‘taller’ que ha montado en su casa. Pero, pese a ser una de las ‘Cenicientas’ del campeonato, Marco Díaz derrocha talento y ya sueña con firmar un gran año en el campeonato luso para dar el salto la próxima temporada al Nacional de Velocidad (CEV).

Marco Díaz heredó su pasión por las motos de su padre, Juan Díaz, que le prometió una cuando dejara los ruedines de la bici. No tardó en llegar ese día en el que su promesa cumplida, y un fantástico regalo de Reyes en la Navidad de 2010, cimentaron una incipiente y prometedora carrera como piloto.

Pero su trayectoria actual no se entiende sin la ayuda y apoyo de Raúl Vergara, mecánico y piloto aficionado, que percibió el potencial del joven piloto al coincidir con él en algunas carreras y decidió prestarle este año su moto de 600 para que pudiera competir. Su ayuda resultó providencial y más pronto que tarde los resultados le demostraron que había acertado al apostar por él. “Veía que le hacía falta una moto para correr y que no le llegaba la oportunidad; yo tenía una en casa y se la ofrecí. Me daba rabia ver aquí en Galicia un piloto que era tan bueno y que nadie le ayudara”, dice ‘Uli’, que todavía recuerda la primera vez que lo vio en un circuito. “Fue en Braga, en 2019, tenía 14 años, y vi un chaval con una moto que estaba estrenando e iba muy rápido. A partir de ahí empecé a seguirlo”. Con el tiempo hicieron amistad y también forjaron un equipo.

“El año pasado ya le prestaron una de 600 para hacer una carrera del circuito portugués y ganó las dos pruebas que hizo”, puntualiza el mecánico. “Yo uso la moto como hobby, no para competir, así que se la ofrecí”, añade. “Formamos un equipo muy humilde y competimos contra equipos que van a los circuitos con camiones, con unas instalaciones increíbles, y nosotros llevamos un remolque y los pocos medios que tenemos. La moto va casi toda de origen, sin preparación”. Y, pese a todo, el piloto de Caldas está obteniendo importantes resultados gracias, según “Uli”, “al piloto, no a los medios que llevamos”. “Cuando los otros montan neumáticos nuevos, nosotros solemos ir con unos un poco más gastados”, subraya. “En ese momento fastidia, pero luego, si terminamos y por encima ganamos la satisfacción es mucho mayor”, bromean.

Marco Díaz, que luce el dorsal 91 desde sus inicios, sigue haciendo algunas carreras en otros campeoantos y el pasado fin de semana, por ejemplo, corrió el campeonato de España de Supermoto, en Forcarei, donde fue primero de su categoría. “Empezó a competir en las minimotos y, poco a poco, fue cambiando a un “juguete” más grande”, relata su madre Sheila Monteagudo, que apunta que a lo largo de su trayectoria ya ha tenido unas seis motos en diferentes categorías. El objetivo, según Marco Díaz apunta, es llegar a correr el CEV, que está, según ellos indican, un escalón por encima del luso y que exige un presupuesto mayor tanto para desplazamientos como para material. “Ya hicimos el campeonato de España de supermotard y mínimo son 1.000 kilómetros de desplazamiento a cada carrera”, subraya Sheila Monteagudo.

Para la competición de este fin de semana, de hecho, los integrantes del equipo de Díaz han tenido que pedir el viernes libre en el trabajo y madrugar porque el vienes, a las 15.00 horas, tenían ya que estar rodando en Estoril.

Hasta ahora ha sido, sobre todo, la familia la que ha asumido el coste de las competiciones que afronta Díaz. Alguna firma, como Técnicas Metal, Conforgal, Autoescuela Otto, Smog Tattoos, o alguna subvención o ayuda, como la del Concello de Forcarei, se suman a iniciativas como venta de camisetas o rifas, pero ya asumen que si finalmente consigue dar el salto al CEV el presupuesto se multiplicará considerablemente. Ahora mismo les hacen falta “unos 1.500 euros por carrera”, dice Juan Díaz. El presupuesto de la temporada, que rondaría los 10.000 euros, sin contar la moto, tendría que verse seriamente incrementado para poder dar el salto al Nacional.

Lo primero, por ahora, será intentar ganar el campeonato luso, en el que ‘Uli’ cree que tiene importantes “opciones”. “En la primera carrera hubo averías mecánicas y solo pudimos hacer un quinto puesto, pero ya en la segunda, en Portimao, ganó la primera carrera y quedó segundo en la segunda”, subrayan.

La constancia, tenacidad y seriedad de este piloto de Caldas, admirador de Dani Pedrosa, son cualidades también que animaron a Raúl Vergara a confiarle su preciada moto: “Decidí prestársela porque, a diferencia de otros en el circuito, no estaba con el móvil, cuando se bajaba de la moto preguntaba cosas, y tiene los pies en la tierra. Con otro carácter distinto no se la hubiese dejado”.

Por su parte, el joven piloto tiene claro que “esto es a lo que me quiero dedicar” y no le falta el apoyo y respaldo de sus padres, aunque su madre confiesa que lo pasa mal en los circuitos. “Al principio era un juego, pero ahora...”, dice. La primera vez que su hijo se subió a una moto de 600 fue incapaz de seguir en la pista. “Este fin de semana voy con él porque hay que estar allí, pero no creo que pueda verlo”, dice sin ocultar, sin embargo, su orgullo por la trayectoria de su hijo en la persecución de su gran sueño.

