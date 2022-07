Novak Djokovic, favorito número uno, se enfrentará mañana al australiano Nick Kyrgios en la final del torneo de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, tras derrotar al británico Cameron Norrie, noveno cabeza de serie, en cuatro sets, con parciales de 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

El de Belgrado accedió así a su octava final en Wimbledon, donde suma seis títulos, tres de ellos consecutivos en 2018, 2019 y 2021 -en 2020 no se disputó por la pandemia de la Covid-19 y tan solo cedió la de la edición de 2013 frente al británico Andy Murray.

El rival de Djokovic será el histriónico Nick Kyrgios, quien no tuvo que jugar este viernes su semifinal debido a la renuncia del español Rafa Nadal el día anterior por los problemas en el abdomen que se le agravaron en el partido de cuartos de final contra el estadounidense Taylor Fritz el miércoles.

Djokovic, que acumula 27 partidos seguidos sin perder en Wimbledon, ya es el hombre con más finales de Grand Slam en la historia (32), una más que el suizo Roger Federer y que el español Rafael Nadal, que no pudo seguir su estela al bajarse de la semifinal contra Nick Kyrgios por una lesión abdominal.

Djokovic no pierde en estas pistas desde los cuartos de final de 2017 y está a un partido de sumar su cuarto título consecutivo en el All England Club, una hazaña a la altura de Bjorn Borg y Federer, que lograron cinco, y Pete Sampras, que se quedó en cuatro. El encuentro ante Norrie parecía poco más que un trámite para el ganador de 20 ‘major’, porque el británico es un novato en estos partidos. Cedió el primer parcial porque entró dormido, pero cuando arrancó ya no hubo partido.