Hijo del crisol

Arturo Seminario Wunder inició su viaje mucho antes de nacer. Peruano, de raíces italianas y alemanas, se trasladó a Galicia de niño y está casado con una brasileña. Vivió en Cangas y Vigo antes de trasladarse a Mos. Ha sido militar, administrativo y restaurador. Hoy se dedica a la capoeira, un arte marcial de origen afrobrasileño. Estudio, enseñanza y competición lo han llevado por veinte países. Ha conquistado títulos españoles, portugueses, ibéricos, internacionales... Entre ellos, el del Arnold Classic, macroevento deportivo fundado por Schwarzenegger. “Yo voy haciendo mi trabajo, que es dar a conocer la capoeira”, resume Bambino, criatura de fusión, condensada en el puzle de su acento.

Bambino nació hace 39 años en Lima, hijo del sol y del crisol. Su padre, Arturo, aportó las raíces italianas, el nombre y el apodo; su madre, Sandra, las germanas, aunque fue ella, ya roto el matrimonio, la que eligió mudarse a Italia en el inicio de los noventa. Arreciaba la violencia de Sendero Luminoso. Sandra no llegó a su destino. La interceptaron en Barajas por cuestiones de pasaporte. Le prohibieron abandonar España. Ella misma había trabajado en aduanas.Conocía a un chico de Redondela y allí se trasladó, a la espera de que su situación legal se resolviese. Galicia la encandiló. Decidió quedarse a vivir. Se instaló en Cangas. Dos años después, asentada, reclamaba a Bambino y a su hermana, a quienes había dejado al cuidado de sus abuelos.

Bambino aterrizó en O Morrazo con nueve años de edad. Se recuerda como un niño enamorado de la cultura brasileña y de la sonoridad del idioma, que escuchaba en la Lambada o en las canciones de Axé Bahía. Conoció la capoeira de manera superficial, por cangueses que se desplazaban a Vigo a practicarla. Se la reencontraría ya de joven en Zaragoza, cuando se enroló en el ejército. Unos compañeros canarios se la insinuaron. Pero aún se retrasó su seducción. Bambino, especialista administrativo, solo sucumbió a su influjo en febrero de 2008. Había sido destinado a la Brilat, en Pontevedra. Buscando una actividad con la que mantenerse en forma, entró junto a su primo Jorge en un gimnasio. Pensaban en boxeo. El propietario, entre su variada oferta, les planteó la capoeira. Los primos se miraron:

– ¿Por qué no?

Aquel contacto se convirtió en su revelación y en su senda. En su verdadera vocación. En octubre se licenciaba del ejército. Aún trabajó durante un lustro como oficinista o emprendiendo negocios como un restaurante. Actividades alimenticias. La capoeira había desatado totalmente su pasión por lo brasileño. Viajó a Río de Janeiro y Salvador de Bahía. También a otros países de América y Europa, persiguiendo saberes. Gracias a amigos comunes conoció a Katry, que hoy es su mujer.

Por el camino se había ido afianzando como un capoeirista consumado. “Tuve la suerte de encontrar un buen maestro y una buena escuela”, explica Bambino. El Mestre Cascão, afincando en Braga, es ese mentor al que todavía visita una vez a la semana. Cascão lo reclutó para la Associação Brasileira de Apoio y Desenvolvimento da Arte-Capoeira. Abadá es una asociación fundada por el Mestre Camisa, renovador de este arte marcial, de quien Cascão fue discípulo directo. Cuenta con 30.000 asociados en 80 países.

Bambino define Abadá como “una estructura que se preocupa por el ser humano. Tenemos encuentros técnicos y estudios neurológicos, deportivos, terapéuticos... Hay capoeira para niños de un año y personas de la tercera edad o con limitaciones físicas y mentales”.

En un momento determinado, Bambino se enfrentó a la encrucijada que había ido aplazando. “Me gustaba la capoeira, lo que podía transmitir. Veía que era posible ganarse la vida con ello”, cuenta que reflexionó. Evaluó conveniencias y miedos. Y se atrevió.

Bambino abrió un pequeño local en Vigo, que mantiene abierto en Príncipe. En su programa incluye otras formas de expresión corporal: iniciación a la danza, afrohouse, lírico moderno, ballet, salsa, bachata... Pero es la capoeira su entusiasmo. Los alumnos comenzaron a llegar. Algunos ya manejaban ciertas nociones. Otros probaban por curiosidad. “Como en Vigo me iba bien y me venía gente de fuera, decidí dar clases en otros sitios”. Salceda, Porriño y ahora Mos, en cuyo Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso imparte clases, han sido sus satélites. “La capoeira es un arte marcial más. Se aprende música, acrobacias, disciplina, autocrontol, superación... Llama la atención de lo niños”. Ofrece otros alicientes a los adultos: “Abadá tiene eventos todos los meses en algún lado. Eso gusta mucho a la gente. Las personas que practican capoeira suele ser sociables, de mente abierta”.

Su trayectoria pedagógica ha crecido a la par que la deportiva. Abadá organiza torneos de todo tipo. Bambino ha sido finalista este año del Campeonato Ibérico. Ya lo había ganado en otras ediciones, igual que los de España y Portugal en formato abierto. En los Jogos Mundiais ha alcanzado las semifinales. Dentro de dos semanas buscará un nuevo triunfo en el Nacional de Valencia. Pero se ufana más de los triunfos de alumnos como Ángel Pereira, campeón ibérico, y su propia mujer, Katry, campeona de España en 2019. Bambino, además, organizó en 2018 el Campeonato de España, que trajo a Vigo a 250 capoeiristas. Él se siente la suma de todas sus sangres, aprendizajes e influencias;lo que le vino dado y lo elegido: “También me identifico como gallego. Me encanta vivir aquí. La cultura no tiene nacionalidad”.

El arte marcial de los esclavos rebeldes

Los esclavos africanos fugados de las plantaciones brasileñas inventaron la capoeira. En sus poblados furtivos, los quilombos, aquellos cimarrones combinaron sus tradiciones étnicas. La capoeira tradicional se edificó durante siglos como defensa y ocio, sin acompañamiento musical. Permanentemente prohibida por las autoridades, ya ha desaparecido. Se rastrea en ese círculo humano que da palmas, la “roda”, alrededor de los combatientes, y en rituales como la “chamada”. La capoeira moderna se ha ramificado. La capoeira angola introdujo la música. El Mestre Bimba concibió su propia reforma en las primeras décadas del siglo XX: la capoeira regional, que se nutrió del contacto con el jiu-jitsu y el taekwondo de los inmigrantes asiáticos. Bimba dotó de marcialidad a la capoeira de guardaespaldas, porteros y delincuentes. Asimiló los golpes de otras artes a las circularidades propias. Promovió y logró su legalización. El Mestre Camisa, por su parte, diseñó ya en los ochenta la capoeira abadá, contemporánea, más técnica, que es la que practica Bambino. En el “jogo”, esa mezcla de danza y combate, el berimbau ordena. Es un instrumento de cuerda que dicta a los capoeiristas ritmo y estilo. Determina si es posible el contacto y otras especificaciones. Las competiciones de Abadá incluyen “benguela” (“jogo” técnico con movimientos de marcación y destreza en el suelo); “siriúna” (priman las acrobacias) y São Bento Grande (la variedad más bélica, con goles y esquivas veloces). En el “jogo” se puntúa a la pareja, aunque cada contendiente puede lograr bonificaciones particulares. “Se trata de construir, no de destruir al adversario”, aclara Bambino. Si uno queda noqueado pero puede recuperarse, previa revisión médica, el “jogo” se reinicia. “A veces pasa porque los ataques y contraataques son constantes y no siempre se pueden eludir”, aclara.