Después de tres jornadas disputadas y 47 partidos, se aclara qué equipos tienen el camino más allanado para las semifinales, al menos en algunas de las siete categorías en liza.

Sub 6

Rápido de Bouzas y Santa Mariña dirimen este jueves el liderato del grupo único (16:30, Central). Tanto los boucenses como el equipo de Cabral llegan con dos triunfos y a la final del domingo, en el Central de As Travesas, van los dos primeros… con el Cios Vigo, que perdió ante el “Santa” en la primera jornada (1-4), al acecho de los que pueda hacer el Rápido, su adversario este viernes. No, nada hay decidido aún. Salvo que el Casa Paco, que ha cedido sus dos encuentros, no podrá defender título.

Sub 8

El Casa Paco redondelano lo hizo de cine en la Vigo Cup de fútbol 7 y ahora también va lanzado a por las semifinales del sábado en la Vermella. Este viernes se decide qué equipo lo acompañará, A Paz o Salgueiros en el grupo A. En el B, aún todo por decidir con el Casa Paco B-Pecheches (hoy, 18:30, Central) como partido estrella.

Sub 10

Hoy, con los encuentros Vigo 2015 A-Pecheches (20:30, Central) y Vigo 2015 B-Cios Vigo (18:30) pueden quedar vistos para sentencia los semifinalistas, a falta de conocer el orden de emparejamientos.

Sub 12

Ojo a esta categoría porque su sistema, con los equipos repartidos en tres grupos, cuenta a modo de clasificación general. Cios Vigo A, con 9 puntos (derrotó ayer al Salgueiros A, 9-1), y Pecheches, también con 9, meten la cabeza en las semifinales del sábado. El viernes, dos eliminatorias darán los otros dos semifinalistas. Acceden a ellas Cios Vigo B (7), Salgueiros A (6), Salgueiros C (4) y Redondela FS (4). Hasta tres empates sobre seis partidos en el grupo A (ayer, 0-0 entre A Paz y Amor de Dios B), les restó opciones.

Sub 14

El O Fisgón morracense ya tiene billete para las semifinales al golear al Colegio Los Sauces (9-1). Cios Vigo A y Amor de Dios (hoy, 17:30, Navia) tienen que pelearlo. Y en el grupo C (A Paz-Pecheches, 17:30, Vermella) nada hay decidido.

Sub 16

A Paz se ha metido en las semifinales a falta aún de un partido. Dos goleadas le han dado el pase, mientras que en el grupo B hoy se deben decidir los clasificados.

Femenina

El Balaídos CF volvió a perder por la mínima (1-2) y la primera vuelta del grupo único se cierra con As Xotas invictas, el Cios Vigo con balance 1-1 y dispuesto a igualar la liga hoy (20:30, Navia). De hecho, si el líder gana, será campeón.