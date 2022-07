Su cuerpo no ha podido aguantar. Rafael Nadal ha decidido finalmente renunciar a jugar las semifinales de Wimbledon. El tenista balear sufrió una fisura en sus abdominales en el partido de cuartos de final ante Taylor Fritz de la que no se ha recuperado a tiempo para enfrentarse mañana a Nick Kyrgios. "No tiene sentido de que juegue. Es muy triste comunicar esto", ha asegurado.

El tenista balear estuvo probando por la mañana la posibilidad de seguir en competición. Hizo un entrenamiento suave junto a su preparador Marc López, pero finalmente decidió con todo su equipo renunciar por la rotura de siete milímetros que se le detectó en su abdominal en la revisión que se le practicó por la mañana en un hospital de Londres.

“No es fácil dejar Wimbledon. Debo respetarme a mí mismo y no jugar si no estoy a mi nivel. No puedo arriesgar más y exponerme a quedarme tres o cuatro meses fuera de la competición”, argumentaba Nadal sobre su abandono forzado. La fisura en el abdominal le impedía sacar con comodidad. De hecho, ante Fritz improvisó un servicio con el brazo algo más abierto para esquivar el latigazo que sentía al ejecutar el golpe. Ahora no se ve capaz de sostener lo mismo ante Kyrgios durante todo un partido. De alguna forma, atiende el ruego de su padre que le instó en el mismo partido de cuartos de final a abandonar.

"No me veo ganando dos partidos así. No puedo hacer el movimiento normal para sacar. Pero siempre he dicho que lo más importante es la felicidad y la salud. Me apena. No quería retirarme en medio de un partido, encontré la manera de acabarlo, pero he tenido ahora la decisión pensando en mi futuro", ha añadido.

El tenista manacorí ha explicado que hasta el partido de cuartos tenía la lesión controlada, que le empezó la semana pasada. No obstante, ahora la herida se ha hecho grande. "Creo que estaré fuera tres o cuatro semanas", ha apuntado.

Kyrgios pasa ahora a la final en el torneo inglés y Nadal ha lamentado particularmente la retirada porque sentía que estaba jugando bien. "Me veía con opciones de competir bien por el título".

Decimoquinta retirada

La retirada no le supondrá a Nadal ningún perjuicio en términos de puntos ya que la ATP decidió que el torneo inglés no concediera ninguno como respuesta al boicot sufrido por los tenistas rusos.

Esta será la 15ª vez que Nadal se retira de un torneo de tenis desde 2005 y la cuarta ocasión en un Grand Slam. Nadal abandonó en 2016 en Roland Garros por una lesión en la muñeca izquierda y en 2018, primero en Australia por una lesión en el psoas ilíaco de su pierna derecha y, después, en el Abierto de EEUU, con problemas en la rodilla derecha.