El pequeño centauro

Sol sobre las lomas y arena sobre la pista. Voces y relinchos. Piel, cuero y madera. El Campeonato de España de Equitación con Ponis se disputa en el Centro Ecuestre de Castilla y León. Ponis B reúne en el certamen de saltos a monturas de entre 110 y 130 centímetros de alzada y a jinetes de entre 11 y 13 años. Han competido por el título 47 binomios. Así se denomina la simbiosis que humano y equino conforman. A la última jornada han llegado once sin penalización. Cinco se clasifican para el desempate. Lucas Barcia sabe que no podrá derribar ningún obstáculo. El cronómetro resolverá la victoria. Lucas paladea el revoltijo de los nervios ajenos. “Velocidad y adrenalina lo caracterizan”, especifica su entrenador, Gonzalo Coronel. También el “estilo vaquero” en la monta. Un amigo de la familia elige otra descripción: “Se agarra como una garrapata”. Lucas se fusiona con Goldako Minelli. El centauro que componen inicia el circuito. Gira con precisión. Encara sin dudas. “La clave es no pensar en el resultado y confiar siempre en el poni”, asegurará después Lucas. No hay roces ni ruidos. Ninguna barra cae a su estela. Cuando el vigués concluye, alza el brazo al cielo segoviano. Se sabe campeón.

Ha sido su mejor triunfo hasta la fecha en una trayectoria improbable. Lucas, de 11 años, se inició con apenas 3. Y ya de antes le dominaba el anhelo. “Nadie en la familia había tenido caballos ni relación con ellos, pero él sintió esa obsesión desde pequeñito”, se sorprende su padre, Miguel. “Nos pedía montar. Mi mujer su puso a buscar”. Dio con el Club Hípico Alazán. Llamó.

–Que venga a probar –le contestaron.

Fue un día ardiente de agosto. Se presentaron en las instalaciones de San Cosme con Lucas en chanclas y pantalón corto. Los recibió Mónica Abraín.

–¡Cómo viene a montar así! El pelo del caballo pincha.

–Es que no sabíamos.

A Lucas le dejaron el material necesario. Esa primera experiencia le reafirmó en sus sueños. Le sobró media clase para sentirse transformado por la revelación.

–Yo quiero volver.

“Desde entonces ha ido en crecimiento”, resume Miguel. Habla de su hijo. De su devoción. De su entusiasmo. De su dedicación. Comenzó con una hora de práctica. Aumentó a dos. Ahora cabalga tres o cuatro días a la semana. Ya no en el Alazán. En el Centro Ecuestre Rías Baixas, en Nigrán, probó también la doma durante un tiempo. En esto no cuajó. “La doma es bonita, pero más lenta. Salto es lo que le gusta”. En las clases nigranenses conocieron a Gonzalo Coronel. Lucas siguió a su maestro cuando éste creó club y equipo hace cuatro años en Mos. Rafa, hermano de Coronel, y Johnny, técnico encargado del cuidado de los caballos, completan el grupo que asesora al niño.

La hípica se ha consolidado como proyecto común del clan Barcia. “A la fuerza me he convertido casi en un mozo profesional”, bromea Miguel. “Yo le he ido cogiendo el punto, pero aún sigo preguntando ‘¿qué ha pasado?’ en las competiciones. Sé cuándo se cae un palo. Otras cosas me cuestan más”. La progresión de Lucas ha implicado la inversión en monturas. “Los ponis de escuela hacen muchas horas. A un poni de competición solo lo montas cuatro o cinco a la semana. No dejan de ser atletas. Necesitan preparación, cuidado”, detalla Miguel. “No pueden estar cambiando constantemente de jinete. Lo normal es que tengas un poni vinculado a ti, aunque no sea en propiedad”.

Oreo, ya fallecido, fue el primer socio de Lucas. Con Goldako Minelli lleva tres años y compite en la categoría B. Con Bakero de Rocnoir ha empezado a calibrarse en la C (entre 130 y 140 centímetros de alzada). La vinculación emocional con el caballo resulta esencial: “Lucas tiene muy buena relación con todos los animales”, constata su padre. Cuando sale a la pista, Goldako Minelli lo sigue como un amigo a otro, sin necesidad de que lo sujete del ramal. “Coge mucho cariño a los ponis. Los está mimando todo el día. Le gusta montar, pero también cuidarlos, darles de comer... Si lo llevásemos a las nueve de la mañana al club y lo cogiésemos a las diez de la noche, él sería feliz”.

Vitrinas repletas

El palmarés tiene una relevancia secundaria en esta etapa. “Para mí la hípica es un tiempo de descanso de los estudios en el que me siento feliz. Hago el deporte que me gusta desde pequeño. Son momentos de diversión con mis ponis”, explica Lucas. La vitrina, sin embargo, se ha ido llenando: plata en el Gallego hace dos años, dos victorias en Anantara en la Liga Norte-Sur, una en Casas Novas, Trofeo Moraleja, el Gran Premio Poniclub de 2019... “La clave de su gran desarrollo son las ganas. En eso nadie le puede. Se entrena a pista abierta con lluvia, niebla o frío, dejando a un lado quejas y vagancia”, resalta Gonzalo Coronel. “Constancia, disciplina, tesón, motivación, garra y talento lo definen”. También esa fibra especial que sacó a relucir en Segovia: “Las competiciones en las que tiene que salir a darlo todo, como los desempates, son su fuerte”.

Lucas Barcia participará el próximo fin de semana en el Campeonato Gallego, que se celebra en el Club Hípico Cemar, en Mondariz-Balneario. “Quiero seguir avanzando, disfrutar al máximo e intentar mejorar resultados en la siguiente categoría”, fija Lucas. En Ponis C podrá competir hasta los 16 años. “El tema es seguir evolucionando. La ilusión que tiene es dar el paso a caballo en algún momento”, confirma Coronel. “Nuestra meta es intentar conseguir un caballo para correr concursos nacionales e internacionales a mayores alturas. Lamentablemente este es un deporte que exige bastante sacrificio económico. Nos gustaría conseguir un patrocinador que propulsase la carrera hípica de Lucas. Nuestro sueño es llegar a grandes niveles”.

Es un relato por escribir, de final abierto. Existen obstáculos más difíciles que los que Lucas afronta con Goldako Minelli o Bakero de Rocnoir. En todo caso, no es capaz de imaginarse de mayor sin corceles en esa escena. “Si le preguntásemos a qué quiere dedicarse, no tendría ninguna duda”, conviene Miguel Barcia. “En una época quería ser policía de caballo. En otra, profesor de escuela hípica como Gonzalo. Se mueve en ese entorno mental. Puede cambiar la versión pero siempre vinculado con el caballo. Su pasión no es solo por competir, que le encanta. Es pasión por los caballos. Disfruta cuidándolos, preparándolos para ponerlos a andar... No sabemos de dónde le viene esta tendencia, pero la tiene muy grabada”. Lucas, misterios de la genética, nació centauro.