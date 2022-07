Cristiano Ronaldo podría vivir este verano un nuevo cambio de aires en su carrera. Según informa “The Times”, en Inglaterra, el delantero portugués habría pedido salir oficialmente a los dirigentes del Manchester United, tras no cuajar una buena temporada con el conjunto de los ‘red devils’ y ante la perspectiva de enfrentarse a un papel poco relevante con el cuadro inglés, fuera de la Liga de Campeones en la temporada que arrancará en unas semanas.

La primera opción de Cristiano sería el Bayern de Múnich, donde sustituiría a Robert Lewandowski, que quiere poner rumbo al Barcelona si se acaba de confirmar una operación que lleva encallada demasiadas semanas a la espera de que el Barcelona consiga recursos para afrontarla. La Bundesliga sería una nueva liga para Cristiano, aunque también tendría la opción (algo más remota) del París Saint-Germain o la Roma de Mourinho, además de la del Chelsea, club de la misma Premier League y un equipo que se supone estará en la pelea también por los grandes títulos.

Ten Hag

De momento, según la información, el United cuenta con él para la próxima temporada, en la que jugarán la Europa League con un nuevo jefe: Erik ten Hag, entrenador que llega al Manchester United porcedente del Ajax de Amsterdam. La petición de Cristiano, en concreto, sería que si llega una buena oferta por él en Old Trafford, la acepten.

Sus argumentos serían que quiere seguir jugando la Champions League con un equipo competitivo, y lo querría seguir haciendo en Alemania, a sus 37 años. Hace 19 años que Cristiano no se pierde una edición de la Champions y, de seguir en Old Trafford, esa racha acabaría porque el cuadro de Manchester se ha quedado fuera de la primera competición europea. El luso llegó a Manchester el pasado verano, el 2021, procedente de la Juventus, y firmó un contrato de dos años, hasta el 2023. Durante mucho tiempo parecía que su destino sería el otro equipo de la ciudad, el Manchester City de Guardiola, pero justo en el último momento apareció el United, el equipo que le dio gloria y que le impulsó a lo más alto de la fama mundial, para intentar su fichaje y Ronaldo no pudo negarse. Pero las cosas no han ido como él se imaginaba en esta segunda etapa en Old Trafford y finalmente, doce meses después de su llegada, ya está deseando marcharse a donde pueda seguir engordando su estadística de títulos y goles en las diferentes competiciones. Y seguir fiel, de paso, a la Liga de Campeones, la competición de la que es el máximo goleador histórico y que ha conseguido ganar en cinco ocasiones (repartidas entre el Manchester United y el Real Madrid).