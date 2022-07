Enric Mas es el ciclista a seguir. Es el corredor español con opciones a la clasificación general. Es el escalador del que se espera un ataque tanto como que baje el precio de la gasolina. Y es, sobre todo, el líder del Movistar, el equipo que representa la historia, porque solo hay una escuadra ciclista en el mundo que ha disputado de forma consecutiva los últimos 40 Tours de Francia. Antes, Reynolds, después Banesto y ahora con las siglas de la compañía telefónica.

En 1983, de la mano de José Miguel Echávarri y ayudado por un joven Eusebio Unzué, hoy el jefe, debutó el Reynolds en el Tour. Solo de escribir los nombres de aquellos corredores pioneros se pone la piel de gallina; entre otros, Ángel Arroyo, Pedro Delgado, José Luis Laguía, Julián Gorospe…

Hoy, solo nueve españoles están en el Tour y cinco de ellos han llegado a Copenhague vestidos con el maillot azul del Movistar para ayudar a un chico espigado, delgado, que habla mallorquín y castellano, y que vive en Andorra, a cumplir sus retos de aquí a París, con puentes, adoquines, colinas, montañas y contrarrelojes por el camino. Él está más convencido de sí mismo que hace un año, cuando acabó el Tour en sexta posición, cuando hizo segundo en la Vuelta y cuando, guste o no, estuvo todos los días en el pelotón de los buenos, respirando el oxígeno de Pogacar, oliendo su sudor y escuchando sus jadeos.

“No voy a arrancar en la montaña porque lo pida la afición desde el sofá aunque sea el primero en atacar. Pero si estoy aquí es porque quiero estar en el podio. Y uno del podio es el que viste de amarillo”, palabra de Mas, testimonio del ciclista que ha heredado el maillot que un día pasearon por el Tour Perico y Miguel Induráin y que llevó también Óscar Pereiro, cuando ganó la ronda francesa contra viento y marea en 2006.

Si se mira a Mas, si se le escucha, pronto se observa que a los 27 años ya es un corredor maduro, que no ha crecido con la rapidez que lo ha hecho Tadej Pogacar, pero que se siente amado y respetado en su equipo. Y, por lo tanto este año es el que por primera vez, y sin la compañía del ausente Alejandro Valverde, acude a la Grande Boucle como único líder del Movistar.

“A nivel de confianza tengo un 10 sobre un 10 y también de forma, un 10 sobre 10, que espero aguantar de aquí a París”. Lleva a siete corredores para protegerlo, por ejemplo mañana del viento racheado que habrá en los 18 kilómetros de recorrido sobre el puente danés del Gran Belt, y para evitar cualquier sobresalto en los adoquines de la París-Roubaix, el próximo miércoles, “una etapa que me ilusiona, que he hecho tres veces porque es ir sobre los adoquines que veía desde niño, que me motiva y donde creo que estaré muy bien”. Si algo transmitió ayer Enric desde el hotel del Movistar en Copenhague era confianza y seguridad en sí mismo.