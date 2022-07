El Celta vuelve al tajo partido en dos

El Celta regresa el próximo lunes al trabajo en la ciudad deportiva partido por dos. Eduardo Coudet dispondrá en la vuelta a los entrenamientos de una veintena de futbolistas, pero solo la mitad de ellos va a iniciar LaLiga el próximo 13 de agosto a las órdenes del preparador argentino. El club prevé dar en las próximas semanas alrededor de una decena de bajas y formalizar otros tantos fichajes. A Luis Campos le espera una ingente faena.

El equipo que iniciará la pretemporada no tendrá mucho que ver con el que salte al césped de Balaídos en el arranque liguero contra el Espanyol el próximo 13 de agosto. Alrededor del 50 por ciento de los futbolistas que este fin de semana se someterán a los exámenes médicos no formará parte de su próxima plantilla, bien porque abandonará el club de modo definitivo, bien porque lo hará de forma provisional a través de una cesión.

A la espera de si se cierra en los próximos días alguna contratación, el plantel iniciará su puesta a punto para el nuevo curso con 19 jugadores del primer equipo, incluyendo a Carlos Domínguez y Gabri Veiga, todavía con ficha del filial, pero que estarán el próximo curso bajo el mando directo de Coudet. Queda por despejar la incógnita de si el Celta apartará a Denis Suárez, lo que no parece probable al menos en las primeras jornadas de trabajo. El salcedense ha sido citado el lunes en la ciudad deportiva con el resto, no así Santi Mina, suspendido de empleo y sueldo en tanto no se le encuentra destino.

El Chacho manejará en esta primera semana una plantilla descompensada, con algunas posiciones, como la de lateral derecho o pivote, saturadas, y otras bajo mínimos, sobre todo en el centro de la defensa y la delantera. Seis jugadores ya han causado baja en el equipo: Néstor Araújo (vendido al Club América), Jeison Murillo (Sampdoria), Matías Dituro (Universidad Católica) Thiago Galhardo (Fortaleza), José Fontán (cedido al Go Ahead Eagles) y Nolito (sin equipo).

Los efectivos de Coudet en pretemporada 

SE CUENTA CON
Rubén Blanco
Hugo Mallo
Kevin Vázquez
Aidoo
Javi Galán
Renato Tapia
Fran Beltrán
Carlos Domínguez (con ficha del filial)
Gabri Veiga(con ficha del filial)
Williot Swedberg
Brais Méndez
Franco Cervi
Iago Aspas

SE LE BUSCA DESTINO
Iván Villar (cesión)
Sergio Carreira (cesión)
Augusto Solari (posible rescisión de contrato)
Okay Yokuslu (venta)
Miguel Baeza (cesión)

DESCARTES
Santi Mina (rescisión de contrato)
Denis Suárez (venta)
Gabriel Fernández (rescisión de contrato)
Simón Espinosa

portería

El preparador celeste empezará el trabajo con dos porteros de la casa: Rubén Blanco e Iván Villar. El mosense está cerca de renovar su contrato, pero no se descarta que pueda salir cedido. El Celta prefiere que se quede para disputar el puesto y no tener que fichar dos porteros. Rubén no lo descarta, pero tampoco quiere pasarse otro año sin jugar y la opción de salir cedido a un equipo de Primera está también sobre la mesa. A Iván Villar se le buscará una nueva cesión, pero el Celta quiere asegurarse de encontrarle un equipo que le garantice los minutos que no tuvo la pasada temporada en el Leganés.

El Celta debe tomar además una decisión sobre el futuro del Gaizka Campos, elegido mejor futbolista del filial el pasado curso. El guardameta vasco pasa por contrato a formar parte del primer equipo celeste, aunque el club tiene la posibilidad de rescindir de forma unilateral su contrato. Campos ya ha adelantado que no va a seguir en el filial.

defensa

Es la línea más descompensada del equipo. Sobra gente en el costado derecho, donde el técnico cuenta con Hugo Mallo, Kevin Vázquez y Sergio Carreira y falta en el costado izquierdo, donde Coudet cuenta únicamente con Javi Galán, y en el eje de la línea, donde las bajas de Araújo, Murillo y Fontán dejan a Aidoo y Carlos Domínguez como únicos defensas centrales. El Celta necesita fichar dos centrales y un lateral zurdo, aunque es probable que solo formalice dos fichajes y busque un central zurdo que pueda actuar en ambas posiciones. Sergio Carreira volverá a salir cedido.

medio campo

Es una de las líneas mejor cubiertas. La posición de pivote ya la tenía Coudet doblada con Fran Beltrán y Tapia e inesperadamente va a contar también con Okay Yokuslu, que no será comprado por el Getafe, aunque al centrocampista turco se le buscará un nuevo destino para liberar su alta ficha. Okay se reincorporará un poco más tarde al trabajo y no se descarta que mientras siga en nómina el técnico pueda emplearlo como central, posición de ya ocupó el pasado curso en el Getafe y ocasionalmente también en el Celta.

Como medio centros ofensivos, el Chacho cuenta inicialmente con Gabri Veiga y el joven sueco Williot Swedberg, único fichaje incorporado por Luis Campos hasta la fecha.

bandas

El preparador celeste cuenta en este inicio de los entrenamientos con puestos doblados en los flancos ofensivos, aunque se trata de una situación coyuntural, pues se espera que tanto Baeza como Solari (aunque en este caso no está tan claro) abandonen el Celta a lo largo del verano. Brais Méndez será el dueño de la banda derecha y Franco Cervi el de la izquierda. La idea del club es buscar a Baeza (que tiene contrato hasta 2025) un club en Segunda División que realmente pueda garantizarle minutos para progresar; con Solari se pensaba en llegar a un acuerdo económico para rescindir el año que le resta de contrato. Coudet no cuenta en principio con él, pero iniciará los entrenamientos el lunes.

delantera

La delantera es en el Celta patrimonio de Iago Aspas, en exclusiva hasta la llegada de fichajes. Al moañés se le buscan al menos dos compañeros. Excluido de la ecuación Mina, el goleador celeste es el único delantero nato con que cuenta Coudet para iniciar los entrenamientos.

El técnico puede tirar provisionalmente de Orbelín (a quien él mismo ve como segundo punta), pero el Celta cuenta con traspasar al jugador. El Chivas presentó al Celta una buena oferta, pero finalmente ha descartado su fichaje debido a las reticencias de Orbelín a regresar a su país a los pocos meses de haber cruzado al Atlántico para emprender una nueva aventura profesional. Se le busca equipo en Europa. El que no regresará ya es el Toro Fernández, cuyo contrato será rescindido.

Debut en casa el 13 de agosto ante el Espanyol

El Celta conoce ya el horario de sus dos primeros partidos de Liga para la temporada 2022-23, en los que el grupo que dirige Eduardo Coudet se medirá en Balaídos al Espanyol y el Real Madrid, respectivamente. El cuadro celeste arrancará el campeonato en casa frente al conjunto perico el sábado 13 de agosto. El partido ha sido programado para las 17.00 horas y será retransmitido por DAZN, aunque también podrá verse en Movistar si se tiene contratado el paquete de fútbol. En la segunda jornada liguera los celestes recibirán al vigente campeón, el Real Madrid, en duelo programado también en sábado, en este caso a las 22.00 horas y retransmitido por Movistar LaLiga.