La selección española se queda fuera del Mundial de Rugby. Así lo ha resuelto la Federación Internacional después de que un comité haya rechazado los argumentos expresados en el recurso presentado conjuntamente por la FER y los jugadores del equipo nacional.

La apelación trataba de que el XV del León recuperara los diez puntos que se le habían descontado al ser sancionado por alineación indebida de Gavin van den Berg en dos partidos que ganó. Pero no ha tenido éxito. La nueva sentencia se ciñe al hecho, ya establecido en la primera, de que no debió enrolarse en la selección y no admite las nuevas evidencias aportadas en la apelación.

Estas pruebas trataban de demostrar que el jugador sabía y ocultó que sus documentos habían sido falsificados. Sin embargo, la sentencia difundida este lunes aclara que no las ha tenido en cuenta. En primer lugar, porque considera que el recurso no ha explicado suficientemente por qué esas evidencias no se aportaron en la primera vista.