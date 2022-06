El Trofeo Internacional Concello de Vigo de grupos show se disputa este domingo (10:00 horas) con una participación de 44 grupos y cuartetos en el Pabellón Central del complejo deportivo municipal de As Travesas.

Desde que en mayo de 2019 se disputó la última edición, y un par de semanas después (17 de mayo) el tradicional Día del Patín, llenando en ambos casos As Travesas, el patinaje artístico vigués en particular y el gallego en general no habían vuelto a disfrutar de un evento de este calibre. La pandemia había impedido hasta ahora volver a poner en marcha el campeonato, que también ha modificado su denominación: de Internacional Concello de Vigo a Internacional Ciudad de Vigo Show. No ha cambiado el organizador, el Patín Vagalume Celtamotor.

Con desfile de participantes a las 10:00 horas dará comienzo el carrusel de categorías, hasta siete fijadas para un domingo de puro espectáculo. Por la mañana, los grupos de promoción, con inicio para los pequeños (10:30 horas) y los grandes (12:00), cerrando con los grupos júnior (13:15). Por la tarde, tiempo para los grupos grandes de Nacional (16:30 horas), los cuartetos promocionales (17:10), los cuartetos de Nacional (18:00) y los grupos pequeños de Nacionales (19:15).

A última hora, el Vilanova catalán se ha caído de la lista, al igual que el FPRV El Olivo y el Rosaleira. Lesiones y Covid han provocado esta incidencia, dejando la cifra de clubes en 32, de Galicia, Castilla y León, Baleares, Madrid y Andalucía, a más del club luso Say Yes.

El nivel es importante. Los clubes gallegos han firmado excelentes resultados en los Nacionales de grupos (Reus) y de cuartetos y júniors (Alcoy) y varios de ellos acuden al Central. Estará el CPA Gondomar, flamante subcampeón de España de grupos pequeños, el Ribex tudense, cuarto en categoría júnior, quinto en cuartetos y sexto en grupos grandes, o el Condado Salvaterra, bronce en júnior.

Y los grupos vigueses (Carpa Viqueira, en el Top Ten nacional, Colegio Apóstol Santiago, Indalo, Balaídos y Castrelos) saltarán al parqué dispuestos a firmar un gran papel en una competición que en 2019 ganaron el CPA Gondomar (grupos pequeños), Carpa Viqueira (grandes), Say Yes (cuartetos), Conxuro Laracha (cuartetos promocionales), Ribex (grupos júniors), Brincadeira (promocionales grandes) y Brión (promocionales pequeños). El CPA ha ganado el torneo todas las ediciones.