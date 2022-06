Parecía que era cuestión de días, pero las negociaciones se han roto. El exjugador del Celta Jota Peleteiro había llegado a un acuerdo verbal para hacerse con la propiedad de la Sociedad Deportiva Compostela, a través de la empresa Rammalloc Sports SL, de la que es su único accionista. El futbolista de A Pobra do Caramiñal ya no será por tanto el dueño del Compos. ¿Qué ha pasado?

Hace escasamente tres semanas, FARO se hacía eco del comunicado enviado por la entidad santiaguesa a los medios de comunicación en el que se informaba de que el club está "muy cerca" de cerrar un acuerdo definitivo con Rammalloc Sports S.L., cuyo único accionista es el canterano y exjugador del Celta Jota Peleteiro, para ceder la gestión del club y que se produzca el nombramiento de una nueva junta directiva.

Veinte días después de aquello, y sin noticia alguna entremedias, llegaba el comunicado de la otra parte. Fue este miércoles 22 de junio cuando el jugador gallego, a través de su firma, hacía pública la ruptura del acuerdo: “Tras largos meses de duras negociaciones con el presidente Antonio Quinteiro, Rammalloc Sports se ve en la obligación de renunciar a la compra, ya que a pesar de que la directiva mostró desde un principio estar a favor con la decisión del presidente Quinteiro, al momento de realizar la firma del contrato estos decidieron no firmar. Esta situación sorprendió tanto a Jota Peleteiro como a Quinteiro. Desde la empresa Rammalloc mostramos la decepción y tristeza que ha generado esta traición por parte de la junta directiva, no solo únicamente por la pérdida de tiempo y recursos que le ha generado a la empresa, sino también de no poder llevar a cabo el prometedor proyecto que tenía para la ciudad de Santiago”, explicaba el comunicado. Y aunque el escrito alude a Peleteiro en tercera persona, esa "decepción", "tristeza" y "traición" que se declara en el comunicado son palabras atribuibles al propio futbolista.

Cruce de declaraciones en redes sociales

El comunicado tuvo su reacción sobre todo por parte de la afición compostelana, que no entendía qué estaba pasando. Y entonces alguien levantó la voz. El director deportivo de la SD Compostela, Manuel Castiñeiras, reaccionaba poco después a través de su cuenta personal de Twitter: “¿Y dónde explica ese comunicado los proyectos tan ambiciosos que tenían para el Compos? Yo no los veo y tampoco los conocí de boca de ellos, o si, eran deshacer todo el fútbol base, convenio con el Conxo, Sigüeiro, etc”.

Y donde explica ese comunicado los proyectos tan ambiciosos que tenian para el Compos? Yo no los veo y tampoco los conoci de boca de ellos,o si,eran deshacer todo el futbol base,convenio con el Conxo,Sigueiro....etc etc — Manuel Castiñeiras (@ManuelCasty) 22 de junio de 2022

Un tuit al que respondía Jota Peleteiro en su perfil de Instagram con estas duras palabras: “Como para explicártelo para que lo publicases. La única limpieza que quería hacer era gente como tú que mira por ella misma y solo quiere renovar a sus amigos y así un club no puede crecer. PD: Lo único que has demostrado con ese tweet es tu falta de profesionalidad y tu necesidad de agradar al que pueda que mande (como intentaste conmigo, pero te vi venir a Km) y por eso esta rabieta”.

El exjugador del Celta, Eibar, Birmingham y Aston Villa, entre otros clubes, además de ser presidente, no descartaba formar parte de la plantilla del Compos la próxima temporada. Hay que recordar que Jota Peleteiro suma un año en blanco tras quedarse sin equipo en junio de 2021, cuando terminó contrato con el Alavés, al que llegó procedente del Aston Villa. El futbolista de A Pobra do Caramiñal, que acaba de cumplir 31 años, se formó en la cantera del Celta, y debutó con el primer equipo en el enero de 2011 de la mano de Paco Herrera, cuando el club vigués militaba en la Segunda División del fútbol español.