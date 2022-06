El madrileño David Alcolado se impuso ayer en la X edición de la Batalla de Rande, la exigente prueba de natación en aguas abiertas entre las islas Cíes y San Simón. La prueba de 27 kilómetros se decidió en los metros finales con un mano a mano entre Alcolado y la vizcaína Andrea de la Hera, que nadaba con el objetivo de convertirse en la primera mujer en ganar esta prueba.

La X edición de la Batalla de Rande se quedó a las puertas del récord. Con un crono de 5:53:07, Alcolado se quedó muy cerca del registro logrado en la primera edición por David Blanco (5:41:01). Superó incluso el mejor registro del grupo Batalla de Gerard Alemany, ganador en 2021 con un crono de 5:55:49. En categoría femenina la victoria fue para Andrea de la Hera (6:07:37), insuficiente para superar al madrileño y lograr el objetivo que tenía la vizcaína de que fuese una mujer la primer en completar los 27 kilómetros de Batalla de Rande.

La “Batalla de los Sueños”, como fue bautizada en esta edición, fue dominada por David Alcolado y Andrea de la Hera de principio a fin. La única duda era saber si la falta de experiencia en travesías competitivas de largas distancias en el mar del madrileño le llevaría a flaquear en algún momento de la prueba. Por eso De la Hera decidió tirar muy fuerte desde el principio para ver la capacidad de adaptación del madrileño a las siempre complicadas condiciones de la bocana de la ría de Vigo.

A pesar de que conforme al reglamento se reagrupaban los nadadores de cada grupo en los primeros avituallamientos, lo cierto es que ambos fueron separándose poco a poco del resto de nadadores de su grupo, superando paulatinamente a todos los competidores.

Las condiciones del mar con vientos sur moderados y con olas bastante molestas acompañaron el desarrollo de la prueba hasta mitad del recorrido y en la segunda no se cumplieron las peores previsiones de viento y los nadadores consiguieron, en general, buenos registros, con reconocimiento aparte para el crono de Alcolado, que completó una travesía excepcional.

El madrileño se impuso en la Batalla de Rande con el segundo mejor registro de todas las ediciones disputadas (5:53:07), por delante de Cayetano Muñoz (6:05.07) y Javier Izaguirre (6:06.43).

“Estoy muy contento y he disfrutado bastante, la temperatura estaba perfecta. La verdad que fue algo idílico. Empezamos Andrea de la Hera y yo a un ritmo fuerte desde el principio y poco a poco nos fuimos escapando y afortunadamente la dirección de carrera nos dejaba seguir”, explicaba el vencedor.

“La verdad que la que empezó a tirar fue Andrea y empezamos a sentirnos cómodos y seguimos. Tengo muy poca experiencia en travesías competitivas; es la primera vez que nado en mar a nivel competitivo, me he sentido muy bien disfrutando del paisaje y se lo dedico a mi chica, a mis padres, a mis compañeros y a todos los que me han estado apoyando en mis entrenos y en todo lo que hago”, concluye.

En categoría femenina, victoria de la vizcaína Andrea de la Hera (6:07:37) por delante de Patricia Agüera, ganadora de las ediciones de 2018 y 2021, que firmó un registro de 7:08:38, y de la viguesa Rita Hernández Alfageme.

“Sí que me hubiese gustado ser la primera de todos los participantes en completar los 27 kilómetros pero el nivel era muy alto; sabía que David estaba a otro nivel y, además, he tenido un problema con un ojo”, reconocía la vizcaína. “A mí me gusta empezar fuerte y he empezado a mi ritmo. La verdad es que David tiene un nivel superior al resto y sabíamos que iba a estar a otro nivel”, reconoce.

En las categorías sin neopreno, victoria del argentino afincado en Barcelona Fernando Espina (7:06:40) en categoría masculina, por delante de Eduardo Porset (7:19:30) y Luis Ezcurra (7:22:15). En femenina, la ganadora fue la brasileira Alessandra Cima (8:17.48), seguida de la británica Emma Vockins (8:19:42) y de Natalia Pocull (8:26:20).