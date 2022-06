El club del ascenso por año

Números de récord para el Lóstrego CF, que ha firmado dos ascensos en dos años (de 2ª Autonómica a 1ª Autonómica y de esta a 1ª Nacional), y sin conocer la derrota, desde su puesta en marcha. “No podía salir mejor, en todos los sentidos”, reconoce Gabi Couñago, que lidera la puesta en marcha del club en 2020. “A mí la verdad es que también me preocupaba mucho crecer en todos los niveles, porque si a nivel deportivo llegan los resultados, también es importante crecer a nivel estructural, porque de lo contrario corres el riesgo de no poder seguir creciendo”, valora.

Fue una apuesta fuerte y decidida tanto de Couñago como de las jugadoras, que han vuelto de nuevo a Nacional. “Era más una ilusión que un objetivo. Nos creamos en plena pandemia y sabíamos que podíamos tener muchas dificultades, quizá no tanto en cuanto a resultados, porque había mucho nivel en las jugadores que iniciaron el proyecto, pero sí que teníamos el miedo de no poder crecer tanto a nivel económico como en estructura. El primer año, evidentemente en el resultado sí que fue lo esperado, pero este segundo, no es que haya sido una sorpresa porque lo trabajamos y lo merecimos, pero fue impresionante. Logramos algo que nunca se había conseguido. Un poco de historia sí que creo que hicimos, al menos en el fútbol femenino”, subraya.

Dos temporadas habiéndolo ganado todo ¡Es una auténtica locura! Sólo puedo sentir orgullo por mis jugadoras https://t.co/x9SxNhjCBF — Gabi Couñago (@gcounago) 29 de mayo de 2022

El proyecto nació con la confianza ciega de muchas jugadoras que no dudaron en dar un paso atrás porque ya jugaban en Nacional. “Las que pedían este proyecto eran ellas. Yo aposté porque ellas querían iniciar algo así. Teníamos el problema, sobre todo aquí en la zona sur de Galicia, de que no veíamos un proyecto así, en el que alguien apostara de verdad por el fútbol femenino, o al menos de la manera en la que nosotros pensábamos que se debía apostar, y ellas sacrificaron un poco, sobre todo jugadoras que tenían mucho nivel, el hecho de jugar en la categoría que les correspondía, por iniciar un proyecto que de verdad les ilusionara y en el que se sentían representas”, prosigue.

Entre las cosas que les ofrecía el Lóstrego, Couñago destaca que “era un proyecto exclusivamente para ellas. Sabíamos que todo lo que se lograra redundaría en su beneficio”, destaca: “Aquí tienen la seguridad de que todo lo que hacemos, todo lo que luchemos, va a ser en su beneficio”.

Moitas gracias á @futgal que hoxe nos fixo entrega da copa como Campionas da Primeira División Femenina. pic.twitter.com/SDVdYpF1Ia — Lóstrego CF (@LostregoCf) 29 de mayo de 2022

El club tiene equipos en todas las categorías: “Es algo que teníamos claro, hacer una escuela, que es lo más importante del proyecto. A mayores hicimos un filial también y, en cuanto a estructura, yo creo que no hay nada parecido en la zona”.

Precisamente es Couñago la cabeza visible de este proyecto. Es el entrenador del primer equipo pero también coordina todo el club y se encarga de la parte económica. “Me toca hacer un poco de todo, pero espero que en el futuro, cuando crezcamos un poquito más, pueda delegar un poco más, pero ahora es un poco lo que tocaba”.

“Era algo que siempre me apeteció hacer. Yo estudié Económicas y digamos que esa parte extradeportiva en un club siempre me atrajo. Lo que más me gusta hacer es ser entrenador, pero no fue algo que me costara y también ha sido un aprendizaje para mí ver el fútbol desde otra perspectiva”, reconoce.

Ya estamos aquí ⚡️ Somos de Nacional pic.twitter.com/dPk6dOFzZt — Gabi Couñago (@gcounago) 8 de mayo de 2022

Una vez garantizada la solvencia del club para competir sin problemas en categoría nacional, Couñago no se pone límites. “Hemos trabajado estos dos años para tener en Nacional un equipo joven, con talento y con capacidad de seguir creciendo”.

“No sabemos ni la composición del grupo final, pero tenemos la ilusión y la ambición de poder pelear por cosas bonitas. Yo no renuncio a poder estar en los puestos de arriba e intentar lograr otro ascenso. Es la ilusión y creo que es un objetivo realista”, anuncia.

Un proyecto de naturaleza atípica



“El objetivo de crear el club es para crecer lo máximo posible e intentar llegar a ser una referencia”. Es la frase de Couñago que resume la filosofía de un proyecto con intención de trascender: “La idea no era llegar y conformarse. Queremos seguir creciendo”. Pero no quieren crecer solo dentro del césped y asumen una labor social que se antoja indispensable. La apuesta del Lóstrego quiere contribuir también a dar un paso importante en el fútbol femenino. “Quisimos crear el club también para defender el papel de las mujeres en el fútbol y que se le diera más protagonismo y, en este sentido, además de centrarnos en la competición, damos charlas sobre igualdad de género en el deporte y tenemos muchas iniciativas sociales en defensa de la mujer”, dice Couñago. “Es importante que se vayan dando pasos y que la gente se tome en serio el fútbol femenino”. En este sentido, es también un club atípico en cuanto a que todas las jugadoras que lograron ese ascenso tienen cabida en el club. “Por la naturaleza del proyecto se sienten muy parte del proyecto y esa implicación hace que ahora ninguna se quiera ir y, por nuestra parte, creo que es justo darles el premio de continuar, así que no vamos a descartar a ninguna jugadora”. Sí anuncia ya Couñago que habrá refuerzos “para que nos dé un plus extra de nivel”, pero considera que “ya es competitivo para luchar por puestos de arriba en Nacional”.