El sueño de una noche de verano

Billy Bingham era un hombre recto. En 1982 tocó el cielo como entrenador al clasificar a Irlanda del Norte para el Mundial que se jugaría en España. Nadie se lo podía creer. En la fase de clasificación habían superado a Suecia y Portugal, combinados con más recursos con ellos, y el país, envuelto en una ola de violencia desbocada debido al terrorismo sectario, se preparó para disfrutar de la fiesta. Solo en Suecia en 1958, con Bingham ejerciendo de extremo derecho, habían estado antes en una fase final del Mundial.

En medio de aquel clima de euforia surgió un debate interesante entre la opinión pública irlandesa. El gran George Best, el mejor futbolista nacido en toda la historia en el país, nunca había podido disputar un Mundial. Era la casilla en blanco de su palmarés, ese detalle que le carcomía. Cuando estaba en su plenitud le faltaron medios y compañeros para asaltar esa cumbre. En 1982, con 36 años, Best acababa de volver a Inglaterra después de una etapa bastante productiva en el San José de Estados Unidos para firmar por el modesto Bornemouth. Es verdad que sus mejores días estaban muy lejos y que por el camino había maltratado el cuerpo por su incontrolable afición a beber. Pero durante semanas se discutió sobre la posibilidad de incluirle en la relación de futbolistas que viajarían a España, aunque fuese en un papel puramente testimonial, solo para que George Best pusiese saldar una cuenta pendiente. Una idea que tenía un punto romántico y que cayó bastante bien entre los aficionados de Irlanda del Norte.

Entonces Billy Bingham citó a Best para tomar una cerveza con él. Se conocían bien. Habían trabajado juntos a finales de los años sesenta cuando el técnico dirigió en un corto periodo de tiempo a Irlanda del Norte y el entonces jugador del Manchester United era lo único a lo que podía agarrarse. Bingham fue rotundo. Le dijo que una de las cosas que más le dolían en sus muchos años en el fútbol era no haber clasificado a la selección en 1970 para que por fin hubiese disfrutado del placer de estrenarse en un Mundial con la camiseta verde y que, aunque ahora tuviera la oportunidad de compensar aquello, no podía llevarle a España. “Seguro que lo entiendes George. Sería una traición a los chicos que se han partido el pecho estos meses. Y les necesito a todos porque te prometo que no regresaremos pronto”. Así acabó el debate. En un lugar discreto de Belfast, de donde eran ambos. Best le dio un abrazo y le deseó suerte. Sabía que era lo justo, aunque el ruido de los últimos días había encendido una esperanza que Bingham había apagado con elegancia y la dosis justa de cariño.

Bingham estaba además en el momento clave de su carrera como entrenador. Se sentó en los banquillos algo joven, con 34 años, después de que la fractura de su pierna derecha pusiese fin a sus años como hábil extremo. Un tiempo en el que vistió más de doscientas veces la camiseta del Sunderland aunque sus mayores éxitos los logró con otros clubes. Fue finalista de Copa con el Luton Town (gracias a su estelar papel en las semifinales) aunque el Nottingham Forest les derrotó en Wembley y consiguió ganar la Liga de Primera División con el Everton.

Como entrenador se aburrió de moverse de un sitio a otro, casi siempre sin grandes esperanzas de conseguir triunfos que le hiciesen pasar a la historia. Incluso su primera etapa al frente de Irlanda de Norte (entre 1967 y 1970) la compatibilizó con un trabajo en el Plymouth porque consideraba una pérdida de tiempo centrarse exclusivamente en una selección que apenas tenía jugadores para competir en condiciones en Europa. Saltó de un lugar a otro y entrenó también en Grecia, país al que tomó cariño y donde cayó en gracia desde el principio. Pero cuando la Federación de Irlanda del Norte le llamó de nuevo en 1980 las cosas cambiaron. Dijo en casa que aquel sería su último gran trabajo en el fútbol y que después se tomaría por fin un largo descanso.

En 1982 su equipo llegó a jugarse el pase a semifinales ante Francia

Las cosas comenzaron a funcionar. Sin grandes estrellas, con un equipo que hizo de proteger al legendario Pat Jennings su principal misión, el equipo irlandés comenzó a sumar victorias. Lograron un sorprendente triunfo en el Campeonato Británico que se jugaba entonces tras superar a Escocia, Gales e Inglaterra. Solo una vez en la historia este centenario torneo había terminado en la modesta sala de trofeos de la Federación de Irlanda del Norte. Fue el aviso de lo que vendría. Después llegó la fase de clasificación para el Mundial de 1982 en la que tuvieron un comportamiento ejemplar y se sacaron con absoluta justicia el billete para España. Irlanda del Norte fue a parar al mismo grupo que España, Yugoslavia y Honduras. A priori eran una de las selecciones más modestas del certamen. De sus futbolistas solo llamaban la atención el portero Jennings, el centrocampista Martin O’Neill, el delantero Gerry Armstrong y un jovencito de 17 años llamado Norman Whiteside que había aparecido ese mismo año en el Manchester United y que con solo dos partidos con la selección fue incluido en la lista para el Mundial. Su rostro, el del jugador más joven de todo el torneo, se hizo especialmente popular entre los aficionados.

Al margen de aquella presencia en el Mundial de España la selección de Irlanda del Norte había conseguido también apaciguar por un tiempo a un país en llamas y donde raro era el día que los informativos no anunciaba un nuevo atentado ya fuese del IRA o de los Unionistas. Bingham tuvo mucho que ver. En su selección convivían futbolistas católicos y protestantes pese a que eso le había generado algún problema. Él fue quien tomó la decisión de que Martin O’Neill fuese el capitán del equipo. Por primera vez un católico ocupaba ese papel simbólico, circunstancia que llenó el buzón de Bingham de cartas amenazantes. Pero nunca cedió a las presiones ni a los chantajes y tuvo claro que su selección sería un ejemplo de convivencia para el resto de la sociedad.

Irlanda del Norte arrancó con un empate sin goles ante Yugoslavia y cuatro días después sumó otro punto frente a Honduras con lo que la cosa estaba complicada. Pero en el tercer partido en Mestalla, ante una España desorganizada y devorada por la responsabilidad, Irlanda del Norte logró lo impensable. Resistieron con serenidad las embestidas del equipo de Emilio Santamaría y en el comienzo del segundo tiempo Gerry Armstrong anotó el gol que les daba un triunfo histórico e hizo correr la cerveza por las calles de todo el país. Dio igual que España tuviese un hombre más durante la última media hora de partido porque el equipo de Bingham defendió con fiereza para clasificarse para la segunda fase del torneo. No contentos con eso los irlandeses empataron con Austria y se jugaron ante Francia el pase a las semifinales del Mundial que ya hubiera sido la locura. Pero el equipo de Platini, Giresse, Tigana y compañía fue demasiado para ellos y puso fin a su aventura. A su gente le importó poco el adiós y les recibió en Belfast como si viniesen de ganar el Mundial.

No se quedó allí la cosa. Porque cuatro años después Irlanda del Norte volvió a clasificarse para otro Mundial. Una fase espléndida en la que dejaron atrás a Rumanía, Finlandia y Turquía y se presentaron en México 1986 aunque ya sin el vigor que habían mostrado en España. Sus pocos referentes se habían retirado, las condiciones en las que se jugó aquel torneo tampoco fueron de gran ayuda y por si fuera poco cayeron en el mismo grupo que España y Brasil. Se limitaron a cumplir con dignidad y a regresar a casa después de cerrar un ciclo que será difícil que algún día se vuelva a ver. Disputar dos ediciones consecutivas del Mundial era algo que nadie podía imaginar en Irlanda del Norte. Billy Bingham lo intentó por tercera vez, pero ya no hubo suerte. En 1993 dejó el cargo después de trece años al frente de la selección de su país. Cumplió entonces la promesa de descansar. Hace catorce años fue diagnosticado de demencia y vivía desde hace cinco en una residencia en Southport. Murió esta semana, justo cuando están a punto de cumplirse cuarenta años de su gesta en el Mundial de España, el día en que puso a bailar a las dos mitades de su país.