O @RCCelta Benxamin A é CAMPIÓN da #SokolikCup



Venceu nos penaltis ó @FCPorto (1-1 / 2-3).



E, ó final do partido os canteiráns do @RCDeportivo festexaron cos nosos o título acadado. Un exemplo de deportividade que reflexa as boas relacións entre clubes.



Parabéns, canteiráns! https://t.co/GnLwqQ16OF pic.twitter.com/JXzNSd1H5m