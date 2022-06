El italiano Gennaro Gattuso admitió ayer en su presentación como nuevo entrenador del Valencia que los problemas que tiene el club suponen un reto, pero dijo que le gustan las cosas complicadas y que la posibilidad de jugar en un estadio como Mestalla y su afición hace que merezca la pena arriesgarse.

“La clave es el entusiasmo. No he querido trabajar este año porque no tenía suficientes ganas. He tenido siete u ocho propuestas antes pero las rechacé. Estoy aquí porque estoy en un gran club, las cosas difíciles me gustan”, explicó Gattuso, para el que es “un gran orgullo y un gran honor entrenar a este equipo”.