Gales, golf ¿y...? A saber. Pero no será Getafe. Ha sido el propio Gareth Bale quien ha desmentido que su futuro a corto plazo pase por el Coliseum Alfonso Pérez, dos días después de que el presidente del club madrileño, Ángel Torres, asegurara que su agente le había ofrecido su contratación.

"No voy a ir al Getafe, eso es seguro", ha zanjado el capitán galés en la rueda de prensa previa a su encuentro de la Liga de Naciones contra Bélgica, pinchando el globo azulón, que su entorno ya había ido desinflando desde que se produjeron las sorprendentes declaraciones de Torres.

"No es un invento"

"Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenado", había dicho el presidente del Getafe el miércoles, en la presentación de las nuevas equipaciones del club para la próxima temporada.

Varios medios habían reportado que sus representantes, Jonathan y Joshua Barnett, habían desmentido haber llamado a Torres para ofrecerle el fichaje de Bale, así como las dudas del entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, sobre su posible contratación.

Bale acaba contrato con el Real Madrid dentro de 20 días, después de nueve temporadas en el Bernabéu (una de ellas jugando como cedido en el Tottenham), y está en busca de un nuevo equipo en el que seguir jugando, pensando sobre todo en estar en plena forma de cara al Mundial de Qatar que se celebra en el mes de noviembre.

Tampoco al Atlético

En las últimas semanas, diversas informaciones han apuntado al deseo del extremo de seguir jugando en España y, si fuera posible, sin moverse de Madrid. De hecho, habría sido ofrecido al Atlético de Madrid, siendo rechazada su posible contratación por el club rojiblanco.

"Ojalá pueda disfrutar de mis vacaciones y luego decidir dónde quiero estar y qué quiero hacer para tratar de jugar y estar lo más en forma posible para el Mundial. Una vez que vuelva a jugar fútbol normal, mi cuerpo se recuperará", ha añadido este viernes Bale, en declaraciones recogidas por Efe.

En los últimos días, Bale ya había afirmado que tenía "un montón de ofertas" y que no estaba especialmente preocupado por su futuro inmediato, si bien lo dijo en un contexto previo a un encuentro histórico para Gales. El futbolista manejaba incluso la idea de retirarse si su selección no se clasificaba para el Mundial, idea ahora descartada. Inglaterra, incluso Championship, se abre ahora como el destino más probable para el futbolista, al borde ya de los 33 años.