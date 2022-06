Un premio por partida doble

“Las circunstancias hacen que no me pueda partir”, dice Hernández. “Cuento con dos ayudantes, mi hermano Alberto (que juega también en el primer equipo del club), que se quedará con los benjamines en O Porriño, y Agus (segundo entrenador de “Chicha”), que se vendrá conmigo a Valladolid con los alevines”, explica sin poder ocultar su “orgullo” por sus pupilos tras haber logrado su primera clasificación para el campeonato nacional.

Además, después de un paréntesis vuelve a retomar las funciones de director deportivo, con lo cual su implicación en el club, en el que fue jugador del primer equipo logrando el ascenso hace dos años a Segunda División B, es total. “Este club nace de la fusión del VigoSporting, donde yo era el gestor, y el IES Coruxo”, matiza. Los resultados de sus categorías de base, así como la actuación del primer equipo, que después de ascender el año pasado ha conseguido salvar la categoría, avala el éxito de dicha fusión. “El club está funcionando bien en todas las categorías. Todo el mundo está trabajando bien y el nivel del club es bueno y al final se ve en los resultados”, apostilla: “En dos años, además del ascenso a Segunda B hemos ganado tres títulos autonómicos, dos de alevines y uno de benjamines”.

El equipo benjamín llega invicto a la cita de O Porriño, donde ejercerá de anfitrión ante Real Oviedo, La Folia de Cantabria e InterSala de Salamanca. “Tenemos mucha ilusión en esta categoría porque son los más pequeños del club y, aún por encima, nosotros lo organizamos y esperamos que el pabellón esté abarrotado”, reconoce. El equipo llega invicto, entre el campeonato gallego y las ligas locales, a la cita de este fin de semana, sin embargo “Chicha” reconoce que “han tenido mala suerte con el sorteo porque nos tocó el Real Oviedo, que es el favorito a priori”.

El técnico cree, sin embargo, que en alevines, que acumulan esta temporada dos derrotas, encajadas cuando ya tenían la liga ganada, va a estar todo un poco más parejo”, subraya. Sus rivales serán Tierno Galván Valladolid, Jarandilla de Cáceres y Amigos de la Merced Cantabria. “El alevín es un equipo más hecho, que llevan más años juntos y es un bloque más hecho y eso también se nota, pero el benjamín juega en casa y eso es un plus”, añade “Chicha”.

Pase lo que pase este fin de semana, donde solo el primer clasificado accederá a la fase final de Madrid del 25 y 26 de este mes, el técnico quiere que sus pupilos disfruten de “este premio que se han ganado a lo largo del año”: “Para nosotros es un motivo de orgullo estar ahí, porque sin ser un entrenador forofo pasas muchas horas con ellos y estoy orgullosísimo de ellos. Para mí la temporada está hecha ya y lo que venga bienvenido sea”: La consigna que desde el club le trasladan a los jugadores es que “no tiene ningún sentido que vengan a jugar sin divertirse. Tienen que disfrutar de esta experiencia y que hagan lo mejor posible lo que saben. Si somos capaces de ser nosotros mismos y, al mismo tiempo divertirnos, todo va a ir rodado”.

Es por eso que nadie quiere perderse la cita. Hasta O Porriño se desplazarán las familias de los jugadores locales para crear un ambiente increíble, pero en Valladolid, a donde “Chicha” viaja gracias a las facilidades que le ha dado su empresa (Frigalsa), los jugadores tendrán también mucho apoyo en la grada ya que “los padres vendrán todos”. “Uno de nuestros jugadores tiene un examen y su padre lo llevará hasta Benavente, donde lo recogemos”, adelanta. “También otro llegará el viernes de la excursión de fin de curso y llega el sábado para jugar directo desde Santiago”, dice el técnico, que entrena este grupo de alevines desde que tenían seis años.

“Como entrenador no pienso en otra cosa que no sea el viernes pero, como director deportivo, para la semana tengo jornada de puertas abiertas en el club para todas las categorías”, anuncia Javier Hernández. “Queremos que el que esté interesado en jugar al fútbol sala se acerque a entrenar con nosotros un día, que vea nuestra forma de trabajar y para el que quiera las puertas están abiertas”, dice. Los interesados pueden consultar las redes sociales del club para saber horarios y categorías. Para que el club funcione de manera óptima el apoyo de los patrocinadores principales, Ganomagoga y guarderías Lúa, es fundamental para crear una base sólida y pensar en el futuro. “Estamos formando jugadores para que puedan dar el salto al primer equipo”. Y va más allá: “Nuestra idea es acercar el fútbol sala vigués lo más cerca posible de la élite, con jugadores de aquí. No estamos tan lejos. Ni diré cuándo, pero no me extrañaría que de aquí a unos años haya un equipo en Segunda División. Mimbres hay para hacerlo”.